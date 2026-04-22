Estos son los cambios que afectarán a los pasajeros de Ryanair a partir de noviembre

Todos aquellos que viajan desde Mallorca con la aerolínea de bajo coste Ryanair deberán tener en cuenta lo siguiente: a partir del 10 de noviembre, la compañía endurecerá los plazos para el check-in y la facturación de equipaje en varios aeropuertos. Según ha informado la aerolínea este miércoles (22/4), en el futuro ambos servicios cerrarán 60 minutos antes de la salida programada, en lugar de los 40 minutos actuales.

Según Ryanair, este cambio pretende dar a los pasajeros más tiempo para pasar los controles de seguridad y de pasaporte en los aeropuertos. De este modo, se busca reducir el número de viajeros que pierden su vuelo debido a las largas colas de espera.

Paralelamente, tal y como ya se había informado, la aerolínea está ampliando su red de mostradores de autoservicio para la facturación de equipaje. Estos puestos estarán disponibles a partir de octubre en más del 95 % de los aeropuertos en los que opera Ryanair. A través de la aplicación de la aerolínea, los viajeros podrán facturar su equipaje e imprimir por sí mismos las etiquetas para las maletas. Esto permitirá agilizar la entrega de equipaje y reducir los tiempos de espera. Un vídeo explicativo sobre el funcionamiento del nuevo sistema se puede encontrar aquí:

El vídeo ha sido grabado en el aeropuerto de Cork (Irlanda). No obstante, el funcionamiento es el mismo que en Palma: es imprescindible tener instalada la aplicación de Ryanair en el móvil; de lo contrario, no se puede realizar el proceso.

Así son los llamados "Kiosk" en el aeropuerto de Palma. / Maria Kaupert

La nueva normativa busca agilizar trámites

Según Ryanair, alrededor del 20 % de los clientes que facturan equipaje se verán afectados por esta nueva regulación sobre el check-in y la entrega de maletas. El 80 % restante, que viaja sin equipaje facturado, podrá seguir realizando el check-in en línea y dirigirse directamente al control de seguridad y a la puerta de embarque en el aeropuerto.

El director de marketing de Ryanair, Dara Brady, explicó que el cierre anticipado del check-in y de la facturación de equipaje tiene como objetivo, sobre todo en periodos de gran afluencia de pasajeros, evitar retrasos y pérdidas de vuelos.