Estos son los cambios que afectarán a los pasajeros de Ryanair a partir de noviembre
La aerolínea implementará una serie de cambios con la intención de agilizar trámites en los aeropuertos donde operan
Simone Werner
Todos aquellos que viajan desde Mallorca con la aerolínea de bajo coste Ryanair deberán tener en cuenta lo siguiente: a partir del 10 de noviembre, la compañía endurecerá los plazos para el check-in y la facturación de equipaje en varios aeropuertos. Según ha informado la aerolínea este miércoles (22/4), en el futuro ambos servicios cerrarán 60 minutos antes de la salida programada, en lugar de los 40 minutos actuales.
Según Ryanair, este cambio pretende dar a los pasajeros más tiempo para pasar los controles de seguridad y de pasaporte en los aeropuertos. De este modo, se busca reducir el número de viajeros que pierden su vuelo debido a las largas colas de espera.
Paralelamente, tal y como ya se había informado, la aerolínea está ampliando su red de mostradores de autoservicio para la facturación de equipaje. Estos puestos estarán disponibles a partir de octubre en más del 95 % de los aeropuertos en los que opera Ryanair. A través de la aplicación de la aerolínea, los viajeros podrán facturar su equipaje e imprimir por sí mismos las etiquetas para las maletas. Esto permitirá agilizar la entrega de equipaje y reducir los tiempos de espera. Un vídeo explicativo sobre el funcionamiento del nuevo sistema se puede encontrar aquí:
El vídeo ha sido grabado en el aeropuerto de Cork (Irlanda). No obstante, el funcionamiento es el mismo que en Palma: es imprescindible tener instalada la aplicación de Ryanair en el móvil; de lo contrario, no se puede realizar el proceso.
La nueva normativa busca agilizar trámites
Según Ryanair, alrededor del 20 % de los clientes que facturan equipaje se verán afectados por esta nueva regulación sobre el check-in y la entrega de maletas. El 80 % restante, que viaja sin equipaje facturado, podrá seguir realizando el check-in en línea y dirigirse directamente al control de seguridad y a la puerta de embarque en el aeropuerto.
El director de marketing de Ryanair, Dara Brady, explicó que el cierre anticipado del check-in y de la facturación de equipaje tiene como objetivo, sobre todo en periodos de gran afluencia de pasajeros, evitar retrasos y pérdidas de vuelos.
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