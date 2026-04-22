Selectividad 2026 en Mallorca: calendario final y las fechas clave que no puedes olvidar

La cuenta atrás ha empezado para miles de estudiantes de la isla. La Selectividad 2026 en Mallorca ya tiene fechas oficiales y hay varios días marcados en rojo que pueden resultar decisivos: matrícula, consulta de sedes, exámenes, publicación de notas y revisiones.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ya ha fijado todo el calendario de la PAU 2026, tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria. Y quien se despiste con alguno de estos plazos puede encontrarse con un problema a las puertas de una de las pruebas más importantes del curso.

Los días de examen que ya deben estar apuntados

La fecha más esperada por muchos alumnos ya está clara. La convocatoria ordinaria de la Selectividad 2026 en Mallorca se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.

La consulta del lugar exacto del examen podrá hacerse el 27 de mayo a través de UIBdigital.

Ojo con las credenciales, la matrícula y el pago

El calendario oficial de la UIB incluye las fechas de los trámites previos obligatorios.

Del 28 de abril al 7 de mayo de 2026 : obtención de credenciales y comprobación de que la matrícula se ha cargado correctamente en UIBdigital .

: obtención de credenciales y comprobación de que la matrícula se ha cargado correctamente en . Del 26 de mayo al 1 de junio: plazo para formalizar el pago.

Para muchos estudiantes, estos trámites pasan desapercibidos hasta que llega el agobio final. Pero forman parte del proceso oficial de la PAU 2026 en Mallorca y no conviene dejarlos para el último momento.

Cuándo salen las notas de la Selectividad 2026

Otra de las fechas más buscadas por las familias y los estudiantes ya está fijada. Las notas provisionales de la Selectividad 2026 se publicarán el 10 de junio a partir de las 15.00 horas.

Después se abrirán varios plazos importantes:

Del 11 al 13 de junio : solicitud de revisión de exámenes.

: solicitud de revisión de exámenes. 15 de junio : obtención de resultados definitivos para quienes no pidan revisión.

: obtención de resultados definitivos para quienes no pidan revisión. 22 de junio : publicación de los resultados de revisión.

: publicación de los resultados de revisión. 22 de junio a las 13.00 horas: obtención de resultados definitivos para quienes sí hayan pedido revisión.

La pelea por unas décimas también tiene fecha

En una prueba donde unas pocas décimas pueden marcar la diferencia entre entrar o no en una carrera, la revisión de exámenes vuelve a ser un momento clave.

La UIB ha fijado además estas fechas:

Del 23 al 25 de junio : solicitud de segunda revisión por errores materiales.

: solicitud de segunda revisión por errores materiales. Del 23 al 25 de junio : petición para la visualización de los exámenes.

: petición para la visualización de los exámenes. 26 de junio de 2026: resolución final de la segunda revisión.

Para muchos estudiantes de Mallorca, ese tramo final puede ser decisivo en pleno proceso de acceso a la universidad.

También hay calendario para la convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de la Selectividad 2026 en Mallorca también tiene ya fechas cerradas.

Del 11 al 15 de junio de 2026 : matrícula.

: matrícula. 25 de junio : consulta del lugar del examen en UIBdigital .

: consulta del lugar del examen en . 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026: exámenes.

Además, hay otros trámites que también deben tenerse en cuenta:

Del 17 al 19 de junio : obtención de credenciales para quienes no dispongan de ellas.

: obtención de credenciales para quienes no dispongan de ellas. Del 25 al 29 de junio: plazo para completar el pago.

Las notas de julio, otra fecha marcada en rojo

En la convocatoria extraordinaria, las notas provisionales se publicarán el 7 de julio de 2026 a partir de las 15.00 horas.

A continuación, este será el calendario:

Del 8 al 10 de julio : revisión de exámenes.

: revisión de exámenes. 20 de julio : publicación de resultados de revisión.

: publicación de resultados de revisión. 21 y 22 de julio : segunda revisión por errores materiales y petición para ver los exámenes.

: segunda revisión por errores materiales y petición para ver los exámenes. 23 de julio: resolución final de la segunda revisión.

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UIBdigital será la llave de todo el proceso

La UIB recuerda que UIBdigital será la herramienta fundamental durante toda la PAU 2026, ya que permitirá gestionar credenciales, consultar el lugar del examen, verificar matrículas, acceder a notas y completar distintos trámites relacionados con el acceso a la universidad.