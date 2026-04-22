El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Gómez: “Más de 200.000 personas en Baleares están pendientes de que su caso se resuelva, casi el doble que las listas de espera de la sanidad”

Los asuntos pendientes en los tribunales de Baleares aumentan año tras año. “Más de 200.000 personas en esta comunidad autónoma están pendientes de que su caso se resuelva, casi el doble que las listas de espera de la sanidad”, ha subrayado este mediodía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez Martínez, durante la presentación de la memoria del año 2025.

El prestigioso magistrado ha destacado que se trata de asuntos que afectan directamente al ciudadano medio. “Estas jurisdicciones, sobre todo civil y social, resuelven problemas que todos podemos tener: un accidente de tráfico, un inquilino que no paga, un seguro que no nos abona una reparación, un cliente que no nos paga… Todos estos problemas que tiene la gente están pendientes. No tenemos medios suficientes para solventarlos”, ha explicado Gómez.

“En las islas necesitamos 39 nuevos jueces más. El año que viene está previsto crear doce plazas más”, ha avanzado el presidente del TSJB en el Palacio de Justicia de Palma. “En las secciones civiles de la Audiencia Provincial hacen falta ocho magistrados más. Y en los juzgados de primera instancia de Palma necesitamos 16 jueces más de los 23 que hay, casi el doble. Hay que agradecer el esfuerzo extraordinario que realizan. Han reducido un 4,38% los asuntos pendientes. Pero necesitamos el doble de jueces para dar un buen servicio a la ciudadanía”, ha insistido el experimentado magistrado.

El año 2025 se cerró con 120.891 asuntos pendientes, mientras en 2024 fueron 111.072. Desde 2019 la cifra va creciendo, con la excepción de 2021, marcado por la pandemia.

El pasado ejercicio hubo un incremento de asuntos pendientes del 9,72%, inferior al de la anualidad anterior. Este resultado puede haberse visto favorecido por el ligero aumento del 0,15% de los casos ingresados y también por el ascenso del 1,83% de los asuntos resueltos. “Hemos resuelto 4.000 casos más que el año pasado. Nuestra productividad ha aumentado un 1,8%”, ha remarcado Carlos Gómez.

La jurisdicción más productiva en 2025 fue la civil, con un incremento del 7,74% de asuntos resueltos. En cambio, la resolución de casos contencioso administrativos cayó un 18,55%. Esta reducción se debe a que el pasado año se pasó de seis jueces a cuatro que dictaban sentencias en este orden jurisdiccional, después de suprimirse tres plazas de refuerzo y crearse el cuarto juzgado de esta materia.

Pese a que han sido menos productivos, los juzgados de lo contencioso administrativo de las islas son los únicos que han reducido los casos pendientes un 0,33% porque los asuntos que entraron en 2025 cayeron un 16,37%. Por el contrario, en la jurisdicción social los asuntos pendientes se han disparado un 21,23%, la subida más elevada de toda la serie histórica. Mientras, los asuntos penales pendientes también han repuntado un 19,83% y los civiles, un 3,56%.

La tasa de litigiosidad por cada mil habitantes en el archipiélago el pasado año fue de 160,04, muy por encima de la media nacional, de 153,7. “Hay una economía en las islas que funciona y una población flotante que no se tiene en cuenta para planificar el número de jueces que hacen falta”, ha señalado el presidente del TSJB.

Tribunales de instancia

Carlos Gómez también se ha referido a la implantación de los tribunales de instancia en Baleares, que han criticado distintos sindicatos. “Suponen una reorganización de la oficina judicial, que pasa a ser una macro oficina con servicios comunes. En Palma empezó el 1 de enero de 2026 y en Inca y Manacor, en octubre de 2025”, ha recordado.

“Todavía estamos en proceso de cambio. No me atrevo a hacer una valoración. Lo prudente es esperar. Estamos en permanente diálogo para solucionar las incidencias que puedan surgir”, ha asegurado el presidente del TSJB.

Por último, Gómez se ha referido a las futuras sedes judiciales de Manacor y Palma. En la capital del Llevant ya han empezado las obras del nuevo edificio. En Palma, ya ha salido a concurso el proyecto de redacción del plan sobre los terrenos que deberán urbanizarse entre Son Pardo y Son Hugo.