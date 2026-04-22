El Parlament celebrará un acto de homenaje por los 40 años de la ley de Normalización Lingüística

El Parlament balear, con el apoyo de todos los partidos menos Vox, celebrará un acto institucional para celebrar los 40 años de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística. La Mesa de la Cámara, con mayoría de PP y PSOE, ha dado el visto bueno a la propuesta presentada hace una semana por los partidos de izquierdas en la que se planteaba la organización de un acto con la participación de representantes de la sociedad civil, académica y política, con el objetivo de "poner en valor la vigencia de la norma y reafirmar el compromiso institucional con la defensa y promoción de la lengua catalana"

En el texto registrado el pasado 20 de abril el PSOE, Més y Podemos consideran necesaria esta celebración porque la ley fue posible gracias a un "amplio consenso político y social en los inicios de nuestra autonomía". También destacan que desde entonces se ha convertido en "la columna vertebral de la recuperación de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, en todos los ámbitos de la vida pública y administrativa".

Los grupos defienden además que la norma supuso "un acto de justicia histórica y un compromiso colectivo con nuestra identidad" y señalan que durante estas cuatro décadas ha sido "una herramienta de conocimiento y defensa" que ha permitido a distintas generaciones "recuperar el derecho a conocer y usar su lengua, garantizando su supervivencia y prestigio".

La izquierda destaca el papel cohesionador de la ley y rechaza que haya sido un elemento de división. "Lejos de ser un elemento de confrontación, la ley ha actuado como una herramienta conciliadora, vertebrando una sociedad plural bajo el principio del respeto y la convivencia entre lenguas", detallan en el escrito. Por último, la propuesta incide en la función de la norma como garantía de derechos lingüísticos y sostiene que ha contribuido a acercar la administración a la ciudadanía, asegurando que las instituciones "sean un reflejo de la realidad lingüística de la calle".