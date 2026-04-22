La nueva clínica de Mallorca que aterriza con tecnología de vanguardia: Cuáles son los tratamientos que ofrece

Mallorca suma un nuevo nombre al mapa de la salud. Y con una propuesta que llama la atención desde el primer vistazo. Se trata de IMAR Palma, un centro que apuesta por unir innovación médica, atención cercana y tratamientos con la última tecnología. Su llegada responde a una realidad que muchos mallorquines conocen bien: cada vez más personas buscan soluciones rápidas, especializadas y sin listas de espera para cuidar su salud y su bienestar.

Esta nueva clínica de Mallorca está ubicada en Palma y nace con la idea de colocar al paciente en el centro de cada decisión. No se trata solo de acudir a una consulta, recibir un diagnóstico y volver a casa. Los profesionales de IMAR Palma estudian cada caso de forma global, combinando distintas especialidades, tecnología avanzada y médicos expertos para ofrecer respuestas precisas y eficaces. Una visión integral que supone uno de sus grandes fuertes.

IMAR Palma apuesta por equipos de última generación y terapias poco invasivas

Uno de los aspectos de este centro médico que más interés despierta es su apuesta por equipos de última generación y terapias poco invasivas. Para lograrlo, la clínica incorpora herramientas tecnológicas punteras, como Magnetolith, una herramienta revolucionaria en el ámbito de la fisioterapia avanzada y la medicina regenerativa, o Duolith, un equipo de alta gama que aplica ondas focales, algo poco común en las consultas.

Tecnología avanzada contra el Alzheimer en Mallorca

Entre todos sus tratamientos, hay algunas áreas en las que ponen especial atención. Neurolith es una tecnología avanzada contra el Alzheimer. Consiste en una terapia que actúa en las zonas profundas del cerebro y que está especialmente indicada en las fases iniciales y moderadas de la enfermedad. En IMAR Palma cuentan con esta herramienta, que se integra en un enfoque terapéutico y está acompañada por especialistas en neuropsicología que valoran cada caso de forma individualizada. La Neurolith de IMAR Palma es, por el momento, la única que hay en las Islas Baleares.

IMAR Palma cuenta con Neurolith, una tecnología avanzada contra el Alzheimer. / IMAR Palma

Neurolith es una terapia que actúa en las zonas profundas del cerebro

Para muchas familias, encontrar alternativas innovadoras sin salir de la isla supone una noticia especialmente relevante. Esta tecnología realiza una estimulación transcraneal por impulsos, un método no invasivo que actúa sobre zonas profundas del cerebro relacionadas con la memoria y la función cognitiva.

Su objetivo es estimular la actividad neuronal, mejorar la circulación sanguínea cerebral y favorecer procesos biológicos vinculados a la regeneración y la conectividad entre neuronas. Aplicado en fases iniciales, puede ayudar a ralentizar el deterioro cognitivo y preservar durante más tiempo la autonomía del paciente, mejorando la memoria y estado de ánimo.

IMAR Palma y sus tratamientos de medicina estética en Mallorca

La segunda gran incorporación de IMAR Palma es la medicina estética , entendida desde una perspectiva médica, ética y rigurosa. Esta clínica de Mallorca defiende tratamientos que respetan la armonía facial, con resultados naturales y seguros.

Mejoran, previenen y tratan los signos del envejecimiento con tratamientos como el ácido hialurónico, los neuromoduladores o la bioestimulación. Siempre partiendo de una valoración médica previa y de un plan personalizado según necesidades reales.

Las especialidades de IMAR Palma

La cartera de servicios de IMAR Palma incluye neurocirugía, traumatología, fisioterapia, osteopatía, medicina regenerativa, neuropsicología, psicología, medicina del deporte, readaptación funcional, unidad del sueño, nutrición, medicina rehabilitadora de suelo pélvico, medicina estética, traumatología especializada en mano y codo, fisioterapia de suelo pélvico y radiología intervencionista.

IMAR Palma apuesta por equipos de última generación y terapias poco invasivas. / IMAR Palma

Entre todas ellas, la medicina regenerativa merece una mención especial. Es una de las ramas con mayor proyección dentro de la salud moderna y se centra en ayudar al organismo a reparar tejidos dañados.

Esta clínica de Mallorca defiende tratamientos que respetan la armonía facial, con resultados naturales

En IMAR Palma trabajan con terapias avanzadas como plasma rico en plaquetas (PRP), obtenidos de la propia sangre del paciente. La utilización de estos recursos biológicos propios, favorece la integración y minimiza riesgos. Estas técnicas se aplican en lesiones musculares, problemas articulares, cicatrices y procesos degenerativos, así como en algunos tratamientos de medicina estética, siempre tras una valoración clínica detallada.

Esta clínica mallorquina aterriza, además, en un momento en el que la saturación sanitaria preocupa a buena parte de la población, llegando con una ventaja competitiva clara: la posibilidad de acceder a valoración y tratamiento sin largas esperas. Una buena noticia para residentes y visitantes que demandan una medicina personalizada, vanguardista y humana.