Mallorca per la pau llama a "sacudir conciencias" ante el auge de los conflicto bélicos: "Los derechos humanos se pisan cada día con total impunidad"

La plataforma Mallorca per la Pau alza la voz de nuevo, ante el agravamiento del contexto internacional, con un mensaje claro: la paz debe situarse en el centro del debate político-social. En el marco de sus segundas jornadas, que se celebrarán el próximo 24 y 25 de abril y contarán con la colaboración de distintos colectivos y entidades, sus integrantes han insistido en la necesidad de "sacudir y despertar conciencias".

La portavoz de la plataforma, Maite Blázquez, explica que el colectivo nació hace casi dos años con el objetivo de concienciar a la ciudadanía. Sin embargo, lamenta que desde entonces la situación global "se ha agravado terriblemente" y advierte de que "existe una grave crisis donde el derecho internacional ha saltado por los aires y los derechos humanos se pisan cada día con total impunidad".

Ante esta situación, Blázquez considera que "vivimos un tiempo que nos lleva directamente por el camino de la guerra" y por ello, defiende la necesidad de la unidad social: "Es necesario que nos unamos para hacer frente a quienes promueven conflictos bélicos para acumular cada vez más poder". En la misma línea, la coordinadora de pueblos de Marxes de Mallorca per Palestina, Joana Maria Fiol, habla sobre la importancia de esta: "Las entidades y movimientos debemos trabajar desde la unidad de acción para que los derechos humanos tengan la máxima visibilidad posible".

Fiol también incide en el papel de la ciudadanía. "Hacemos un llamamiento a la sensibilización y la movilización de toda la sociedad mallorquina", reclama e insiste en la necesidad de "trazar un camino de paz y concordia duradera".

Exigencias institucionales

Durante la presentación de II Jornades per la Pau, ambas representantes coincidieron en la urgencia de trasladar estas reivindicaciones al ámbito institucional. Entre ellas, destaca el cese de los proyectos de rearme, el impulso de altos el fuego, la revisión del papel de organismos internacionales y el cese de las relaciones con Israel. "Exigimos que se detengan los procesos de rearme y que se apueste por soluciones pacíficas", apunta Blázquez que también cuestiona el papel de la OTAN en los conflictos actuales.

Pese a ello, reconocen las limitaciones de su acción directa. "Sabemos que somos un grano de arena, pero no vamos a renunciar a seguir trabajando por la paz", concluye la portavoz de Mallorca per la pau.

II Jornades per la Pau

Bajo el eslógan "No a la guerra, per la pau, per la vida", se celebararán las II Jornades per la Pau el 24 y 25 de abril. Las actividades se desarrollarán en el IES Josep Maria Llompart el primer día y en el CEIP Aina Moll el segundo.

Viernes 24 de abril. IES Josep Maria Llompart

18:00. Proyección del documental Desarmando la guerra. Con la presentación de Maria Llull, subdirectora de Ara Balears.

Sábado 25 de abril. CEIP Aina Moll

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