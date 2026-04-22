Mallorca per la pau llama a "sacudir conciencias" ante el auge de los conflicto bélicos: "Los derechos humanos se pisan cada día con total impunidad"
Mallorca per la Pau organiza sus segundas jornadas con actividades y una mesa redonda junto a colectivos sociales como Marxes de Mallorca per Palestina
Reclaman el alto el fuego global y critican el rearme y el papel de los organismos internacionales
La plataforma Mallorca per la Pau alza la voz de nuevo, ante el agravamiento del contexto internacional, con un mensaje claro: la paz debe situarse en el centro del debate político-social. En el marco de sus segundas jornadas, que se celebrarán el próximo 24 y 25 de abril y contarán con la colaboración de distintos colectivos y entidades, sus integrantes han insistido en la necesidad de "sacudir y despertar conciencias".
La portavoz de la plataforma, Maite Blázquez, explica que el colectivo nació hace casi dos años con el objetivo de concienciar a la ciudadanía. Sin embargo, lamenta que desde entonces la situación global "se ha agravado terriblemente" y advierte de que "existe una grave crisis donde el derecho internacional ha saltado por los aires y los derechos humanos se pisan cada día con total impunidad".
Ante esta situación, Blázquez considera que "vivimos un tiempo que nos lleva directamente por el camino de la guerra" y por ello, defiende la necesidad de la unidad social: "Es necesario que nos unamos para hacer frente a quienes promueven conflictos bélicos para acumular cada vez más poder". En la misma línea, la coordinadora de pueblos de Marxes de Mallorca per Palestina, Joana Maria Fiol, habla sobre la importancia de esta: "Las entidades y movimientos debemos trabajar desde la unidad de acción para que los derechos humanos tengan la máxima visibilidad posible".
Fiol también incide en el papel de la ciudadanía. "Hacemos un llamamiento a la sensibilización y la movilización de toda la sociedad mallorquina", reclama e insiste en la necesidad de "trazar un camino de paz y concordia duradera".
Exigencias institucionales
Durante la presentación de II Jornades per la Pau, ambas representantes coincidieron en la urgencia de trasladar estas reivindicaciones al ámbito institucional. Entre ellas, destaca el cese de los proyectos de rearme, el impulso de altos el fuego, la revisión del papel de organismos internacionales y el cese de las relaciones con Israel. "Exigimos que se detengan los procesos de rearme y que se apueste por soluciones pacíficas", apunta Blázquez que también cuestiona el papel de la OTAN en los conflictos actuales.
Pese a ello, reconocen las limitaciones de su acción directa. "Sabemos que somos un grano de arena, pero no vamos a renunciar a seguir trabajando por la paz", concluye la portavoz de Mallorca per la pau.
II Jornades per la Pau
Bajo el eslógan "No a la guerra, per la pau, per la vida", se celebararán las II Jornades per la Pau el 24 y 25 de abril. Las actividades se desarrollarán en el IES Josep Maria Llompart el primer día y en el CEIP Aina Moll el segundo.
Viernes 24 de abril. IES Josep Maria Llompart
- 18:00. Proyección del documental Desarmando la guerra. Con la presentación de Maria Llull, subdirectora de Ara Balears.
Sábado 25 de abril. CEIP Aina Moll
- 09:00. Apertura de puertas
- 09.30. Bienvenida. Presentación y lectura de la Declaración de las jornadas por la paz.
- 10.00. Mesa de ponencias: Desarmar el negocio de la guerra-por una geopolítica de paz. Participarán Tica Font (Centro de estudios de la paz DELÀS) y Tom Kucharz (Ecologistas en Acción).
- 11.30. Merienda y tambores por la paz.
- 12.30. Mesa de ponencias: La cultura de la paz frente a los discursos de odio. Participarán Maria Tugores (politóloga), Sion Capçana (comunicador) y Laura Camargo (profesora de la UIB).
- 14.00. Comida
- 16.00. Diálogo con diferentes organizaciones que trabajan por la paz en Mallorca. Participan Justicia i Pau, Marxes de Mallorca per Palestina, Mallorca per la Pau, INCA Mallorca Solidària y CEIP/ESO Gabriel Vallseca.
- 17.30. Performance "Mallorca por Palestina"
- 18.30. Despedida
- Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
- Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
- El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma
- Guillem Martorell Bonnín presenta su primer libro con 11 años: un diario ilustrado con mucho humor
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- Los adolescentes sin móvil podrán llamar desde los comercios de Binissalem
- La gran cita del ciclismo vuelve a la isla: estas son las carreteras afectadas por la Mallorca 312
- La Audiencia de Palma absuelve al doctor Alguersuari de administración desleal al retirar los cargos la fiscalía