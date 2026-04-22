Julio Velasco, el doctor silencioso que ha salvado miles de vidas

La ciudad de Palma ha inaugurado esta tarde el XL congreso nacional de coordinación de trasplantes y este acto se ha convertido en la oportunidad magnífica para rendir un merecido homenaje al doctor Julio Velasco, jefe de la UCI de Son Espases y coordinador del equipo de trasplantes de Baleares. Velasco ha recibido este reconocimiento público porque en unos meses se jubila, aunque continuará colaborando con el servicio.

Fue en el año 1989 cuando se le ofreció a Velasco ser el coordinador de un proyecto que en ese momento suponía un reto y que en estos momentos el éxito es más que evidente: miles de personas han logrado iniciar una nueva vida gracias a los trasplantes. Velasco, que es especialista en medicina intensiva, es el médico silencioso que da la cara y habla con las familias de un paciente sin posibilidades de sobrevivir para que donen sus órganos, de manera altruista, para que otras personas puedan curarse. Y para realizar esta tarea el profesional sanitario debe tener unas cualidades profesionales, pero sobre todo personales, muy especiales para poder hablar con las familias que están atravesando un momento muy complicado. Es el médico que convence a las familias para que entreguen los órganos del paciente que está a punto de morir. Para ello es necesario mostrar un respeto máximo, no solo a las familias, sino sobre todo a los donantes. La tarea constante desarrollada por el doctor Velasco durante casi 40 años ha sido fundamental para conseguir consolidar la cultura de las donaciones en Baleares. Este trabajo sitúa a las islas como una de las principales zonas del planeta donde se realizan más donaciones y, por lo tanto, donde se consigue salvar más vidas.

PALMA, HOMENAJE DEL ONT AL DR. JULIO VELASCO. / B.RAMON / DMA

El doctor Miguel Agudo, organizador de este evento, ha sido el encargado de dirigir este homenaje y ha afirmado que con la presencia de Velasco en el hospital supone “que nos ha aparecido un ángel, porque es una persona que transmite un cariño especial por los pacientes, por los enfermos y por sus compañeros”.

La coordinadora de la Organización Nacional de Transplantes, la doctora Beatriz Domínguez, ha señalado que Julio Velasco es un profesional que reúne todas las cualidades para realizar esta tarea, como es la capacidad de trabajo, la creatividad, la habilidad comunicativa y una empatía y respeto especial hacia las familias. “A todos nos gustaría parecernos un poco a Julio”, señaló la coordinadora.

La consellera de Salud, Manuela García, tampoco ha querido perderse este homenaje a uno de los médicos más prestigiosos de la sanidad pública balear. Ha recordado que el primer enfermo que donó sus órganos fue un trapecista que sufrió una caída y murió en Son Dureta. Al doctor Velasco le tocó hablar con los familiares y convencerles de que los órganos de la víctima podían salvar vidas, como así fue. “Eres un magnífico director de orquesta porque una donación precisa una coordinación de muchos profesionales sanitarios. Velasco ha sido el impulsor de que en Baleares se realicen trasplantes hepáticos y además se han realizado más de 1.500 trasplantes de riñón”. Manuela García afirmó que, aunque mucha gente lo desconoce, “el doctor Velasco es el responsable de que miles de personas sigan vivas en Baleares. Gracias por enseñarnos a confiar en la gente y en su generosidad”, concluyó.

PALMA, HOMENAJE DEL ONT AL DR. JULIO VELASCO. / B.RAMON / DMA

La mujer del homenajeado, Margalida Picornell, también profesional sanitaria, ha destacado el enorme esfuerzo, pero también la tremenda satisfacción, que ha supuesto esta labor de coordinación del departamento de trasplantes de Baleares. “No dudaste ni un momento cuando te ofrecieron la coordinación. Eres una persona muy honesta y, por encima de todo, siempre has respetado al donante y a su familia”.

Antes de que Velasco tomara la palabra para agradecer este homenaje a su trayectoria profesional, dos doctores residentes han interpretado tres piezas musicales dedicadas al médico.

“No hay mayor privilegio para un homenajeado que estar rodeado de su familia y de sus amigos”, arrancó Velasco en su discurso. Ha destacado la ayuda que ha tenido de decenas de profesionales para sacar adelante este proyecto para donar órganos y ha señalado que con los años “ha dado un prestigio enorme prestigio a nuestra sanidad pública”.

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Como no podía ser de otra forma, el doctor ha recordado que sin la generosidad de las familias este servicio de trasplantes no existiría y por ello los ha calificado de “héroes anónimos que merecen todo nuestro respecto”.