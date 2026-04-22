Las familias del CEIP Son Pisà expresan su rechazo a la reincorporación del docente condenado por acoso: "La seguridad y el bienestar de los niños han de ser siempre la prioridad"

El CEIP Son Pisà inicia esta semana su actividad lectiva bajo un clima de tensión ante la reincorporación del docente Miquel Roldán. El profesor, condenado a un año de prisión por acoso a un menor sin inhabilitación para el ejercicio profesional, ha sido designado por la Conselleria de Educación y Universidades para cubrir una sustitución de corta duración, concretamente hasta el próximo 28 de abril. Esta decisión administrativa, tomada tras el alta médica del docente, se produce tras un periodo de inactividad que siguió a su salida voluntaria del CEIP Maria Antònia Salvà.

La llegada de Roldán ha motivado la reacción inmediata de la comunidad educativa del centro, que ha hecho público un comunicado a través de la APIMA del CEIP Son Pisà dirigido a la prensa, a la Conselleria de Antoni Vera y a la dirección del colegio. En el escrito, las familias manifiestan "su profunda preocupación ante la incorporación al centro de un docente condenado judicialmente por acoso a un menor". Según señala la asociación, esta situación "ha generado alarma e inquietud entre muchas familias", las cuales sostienen que "la seguridad, el bienestar y la protección de los niños han de ser siempre la prioridad dentro de cualquier entorno educativo".

El comunicado pone el foco en la necesidad de transparencia por parte de la administración. Al respecto, el colectivo de padres y madres afirma: "Consideramos necesario que la Administración educativa ofrezca información clara y transparente sobre las medidas adoptadas en este caso, así como las garantías existentes para asegurar un entorno seguro para el alumnado". Asimismo, el documento hace un llamamiento a la Conselleria para que "revise esta situación y valore las medidas que sean necesarias para preservar la confianza de las familias y garantizar el principio de interés superior de los niños".

Sobre la gestión de estos casos, las familias subrayan que "la respuesta no debe restringirse al movimiento de docentes entre centros", sino que requiere una revisión profunda y medidas que ofrezcan "respuestas claras y seguras para toda la comunidad educativa", señalan. Finalmente, el comunicado recalca la voluntad de las familias de "hacer visible la preocupación existente" y de que este episodio sirva para "abrir una reflexión más amplia sobre la normativa vigente y sus posibles mejoras".

Cabe destacar que la Conselleria de Educación, al ser consultada sobre este caso, manifestó que no cuenta con autorización para facilitar información relativa a cuestiones personales de los docentes. Por el momento, la APIMA del CEIP Son Pisà ha ratificado su intención de mantener el contacto constante con la dirección del centro y las instituciones pertinentes para "dar respuesta a esta situación y defender el bienestar de nuestros hijos e hijas".