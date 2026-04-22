Este es el barrio de Palma que ha cambiado su reputación y atrae ahora al mercado inmobiliario

Un vídeo publicado por una asesora y personal shopper inmobiliaria de Mallorca ha generado conversación en redes al poner el foco en un barrio que, según algunos, arrastra una reputación discutida. “Igual antes no era el barrio más top de Palma, pero hay gente que se quedó viviendo en 2005 mentalmente”, afirma, sugiriendo que la realidad actual es muy distinta a la percepción heredada.

Su discurso conecta con una idea cada vez más presente en el mercado inmobiliario: barrios que cambian más rápido de lo que lo hacen las opiniones. Entre los argumentos que expone, destaca la llegada de medidas como la zona azul, que, según explica, ha contribuido a eliminar vehículos abandonados y mejorar el entorno.

También menciona la ampliación del metro hasta el hospital de Son Espases, un factor que, en su opinión, refuerza el atractivo del barrio a medio y largo plazo. “Esto no es opinión, es pura lógica”, asegura, defendiendo que se trata de un área en pleno crecimiento.

Una advertencia entre líneas

Se trata del barrio de Son Fortesa, donde los precios de la vivienda, según aseguran, todavía no se han disparado. Más allá del análisis, el vídeo lanza un mensaje que muchos interpretan como una advertencia: “Lo que hoy criticas, mañana lo pagas más caro”. Una frase que resume la idea de que zonas actualmente infravaloradas pueden convertirse en oportunidades para quienes sepan anticiparse.