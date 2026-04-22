Baleares lidera el precio del alquiler con 1.676 euros mensuales, según el Observatorio del Alquiler

Baleares lidera el precio de alquiler de una vivienda con 1.676 euros mensuales, por delante de Madrid (1.606 euros) y Barcelona (1.644 euros), según las previsiones del Observatorio del Alquiler presentadas este miércoles.

Por lo que respecta a la presión de la demanda, el archipiélago, con 147 personas por vivienda, está por detrás de Barcelona (453) y Vizcaya (191).

En el conjunto de España, el mercado del alquiler continúa su tendencia de escasez de inmuebles en 2026, cuando caerá un 2,1%, hasta las 669.529 viviendas (14.391 menos que el año pasado).

Con base en la evolución de las viviendas que han salido al mercado en este primer trimestre, el número de inmuebles disponibles continuará en una senda descendente durante este año, prevé el centro de investigación, que advierte de que la disponibilidad de vivienda "todavía no ha alcanzado un punto de estabilización".

De acuerdo con el 'Barómetro del Alquiler' del primer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler -impulsado por la Fundación Alquiler Seguro-, la presión de la demanda ha alcanzado una media nacional de 141 interesados por vivienda de alquiler en un periodo de diez días, lo que supone un aumento del 25,9% frente a los 112 registrados hace un año.

Este indicador refleja una "competitividad extrema" en mercados como Barcelona, que lidera la presión de la demanda con 453 personas, así como Vizcaya (191), Baleares (147), Zaragoza (127), Álava (122) y Madrid (118), entre otras, superando todas ellas los 15 contactos que el observatorio marca como un mercado en equilibrio. Por el contrario, debajo de este umbral aparecen Badajoz (12), Ávila (11) y Jaén (10).

El informe identifica dos factores principales en la destrucción de la oferta. Por un lado, el impacto de la regulación en las zonas declaradas tensionadas, que continúa desplazando vivienda del mercado residencial: Cataluña proyecta una caída hasta los 96.742 inmuebles, mientras que la Comunidad de Madrid es la región con mayor volumen de oferta de España (en torno a los 150.000 inmuebles), y el País Vasco registra la mayor caída autonómica proyectada (del 11,1%).

Por otro, destaca un impacto derivado de fenómenos climáticos extremos como lluvias e inundaciones durante los meses de enero y febrero, que han afectado a la oferta en el sur peninsular, con Cádiz (-26,8% de caída proyectada) y Almería (-10,6%) como las provincias más afectadas.

1.205 euros de alquiler medio

Además, el barómetro fija el precio medio del alquiler en España en 1.205 euros, lo que supone un aumento anual del 5,1%: esto "confirma una progresiva desaceleración" frente a los crecimientos del año anterior (7,2%), si bien la tendencia al alza "persiste en la mayoría del territorio", con 12 provincias que superan la barrera de los 1.000 euros mensuales, analiza.

En concreto, lideran en este aspecto Baleares (1.676 euros), Madrid (1.606 euros) y Barcelona (1.644 euros), mientras que se encuentran valores más asequibles en Zamora (590 euros), Ciudad Real (586 euros) y Teruel (533 euros).

"La declaración de zonas tensionadas sigue condicionando los indicadores del mercado" dos años después de la implementación de las medidas derivadas de la Ley de Vivienda de 2023, apunta el estudio, que señala que en 2025 País Vasco, Navarra (con la declaración de 21 municipios) y A Coruña (con la entrada en vigor de su primer municipio tensionado) se han sumado a la región pionera de Cataluña.

Finalmente, en los territorios donde hay municipios que han iniciado los trámites para declarar zonas tensionadas, como Las Palmas o Asturias, se observa una caída de la oferta. En estas provincias, "la incertidumbre regulatoria se traduce en una oferta que no muestra signos de recuperación suficiente ante la inseguridad jurídica percibida por los propietarios", concluyen los autores.