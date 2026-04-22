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Armengol llama a Tellado "cobarde" por acusarla en el pleno sin poder defenderse

Tellado se ha referido a Armengol durante una pregunta en la sesión de control al Gobierno dirigida al ministro de la Presidencia

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, pide silencio durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en la Cámara Baja.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, pide silencio durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en la Cámara Baja. / Javier Lizon / EFE

EFE

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado este miércoles "cobarde" al secretario general del PP, Miguel Tellado, por haberla acusado en el pleno de mentir en sus declaraciones sobre el caso Koldo sin poder defenderse, debido al cargo que ocupa en la Presidencia de la Cámara Baja.

Tellado se ha referido a Armengol durante una pregunta en la sesión de control al Gobierno dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

"Usted el responsable de las Relaciones con las Cortes. Usted sabe igual que yo que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo", ha dicho el diputado del PP.

A continuación, ha asegurado que Armengol lleva "dos años mintiendo" en sus declaraciones sobre el caso Koldo tanto en sede parlamentaria como en sede judicial, donde ha sido citada como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

Y ha afirmado que como presidenta de Baleares le abrió las puertas de esa comunidad "a una organización corrupta con 4 millones de adjudicaciones con sus correspondientes mordidas".

Desde la tribuna, Armengol ha dejado a Tellado finalizar su intervención e incluso ha pedido silencio en el hemiciclo para que no fuera interrumpido, pero al acabar el diputado del PP ha tomado la palabra.

"Señor Tellado, le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse", ha señalado, entre aplausos del Gobierno y de la bancada socialista.

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Bolaños también ha reprochado a Tellado sus ataques a Armengol: "No pasará su intervención de hoy a los anales de la valentía metiéndose con quien efectivamente no puede defenderse, que es la presidenta del Congreso", le ha dicho.

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  • Francina Armengol
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  • caso Mascarillas
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