Aparece el primer vídeo de balconing del año en Mallorca y vuelve a encender las alarmas / .

Un vídeo que muestra un nuevo caso de balconing en Mallorca ha comenzado a circular en redes, convirtiéndose en uno de los primeros episodios registrados este año y reabriendo el debate sobre esta peligrosa práctica. Las imágenes, grabadas en la zona del Arenal, concretamente en el conocido Ballermann, han acumulado cerca de 3 millones de visualizaciones en X incluso después de ser eliminadas por su autor original. El contenido ha seguido difundiéndose a través de otras cuentas, generando preocupación por el inicio temprano de este tipo de conductas.

Un salto desde un primer piso

En el vídeo se puede ver a dos turistas en un balcón, mientras uno de ellos se lanza desde un primer piso hacia la piscina. El joven cae de costado y muy cerca del bordillo. Mientras tanto, un grupo de turistas dentro de la piscina le anima y celebra el salto.

Ballermann, de nuevo en el foco

El lugar donde se ha grabado el vídeo, Ballermann, es conocido por concentrar gran parte del turismo alemán vinculado al ocio nocturno en la Platja de Palma. En las últimas semanas, esta zona ya había sido objeto de polémica por la aparición de nombres llamativos en aplicaciones como Google Maps o Apple Maps. Entre las etiquetas detectadas por usuarios figuran expresiones como “playa de borrachos”, “Betrunkene”, “Balconing Street” o incluso “Carrer dels alemanys borratxos”.

En plataformas como Google Maps, cualquier persona puede sugerir nombres o ubicaciones, mientras que en Apple Maps estas propuestas pasan por procesos de revisión antes de ser publicadas.