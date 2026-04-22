Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 6 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán

Seis de cada diez alumnos del CEIP Son Pisà no han ido este miércoles a clase tras la polémica reincorporación del docente Miquel Roldán. Así lo ha expuesto el director del centro educativo en una multitudinaria reunión mantenida esta tarde con las familias de los alumnos, en la que ha ofrecido toda la información disponible sobe el caso y ha explicado que el centro no tiene competencias para actuar sobre el profesor. Más de 200 familias han llenado el gimnasio del CEIP en un clima de tensión evidenciado esta mañana tras la aparición de una pintada contra Roldán en los exteriores del colegio. Los actos progrmados para mañana con motivo de Sant Jordi han sido cancelados.

Según ha podido saber este diario a través de fuentes presentes durante la reunión, las familias han expresado al equipo directivo su malestar con la situaicón y han asegurado que a partir de mañana comenzarán a organizarse para ver si mantienen la huelga de alumnos que hoy ha afectado hasta a un 60% de los mismos. Cabe recordar que Roldán, condenado a un año de prisión por acoso a un menor sin inhabilitación para el ejercicio profesional, ha sido designado por la Conselleria de Educación y Universidades para cubrir una sustitución de corta duración en este centro, concretamente hasta el próximo 28 de abril. Esta decisión administrativa, tomada tras el alta médica del docente, se produce tras un periodo de inactividad que siguió a su salida voluntaria del CEIP Maria Antònia Salvà.

Desde la dirección del centro han querido explicar que a día de hoy no pueden aplicar restricciones sobre el docente y que debe ser Educación quien tome cartas en el asunto. Según han señalado, mañana tendrá lugar un Consell Escolar entre la conselleria, la dirección del CEIP y las familias de los alumnos para abordar la polémica situación. Un inspector también visitará el centro. Los padres y madres consideran inadmisible que un solo docente condicione el desarrollo de la actividad escolar de las más de mil personas que trabajan y estudian en el colegio.

Alarma e inquietud entre las familias

La llegada de Roldán ha motivado la reacción inmediata de la comunidad educativa del centro, que, además, ha hecho público esta mañana un comunicado a través de la APIMA del CEIP Son Pisà dirigido a la prensa, a la Conselleria de Antoni Vera y a la dirección del colegio. En el escrito, las familias manifiestan "su profunda preocupación ante la incorporación al centro de un docente condenado judicialmente por acoso a un menor". Según señala la asociación, esta situación "ha generado alarma e inquietud entre muchas familias", las cuales sostienen que "la seguridad, el bienestar y la protección de los niños han de ser siempre la prioridad dentro de cualquier entorno educativo".

El comunicado pone el foco en la necesidad de transparencia por parte de la administración. Al respecto, el colectivo de padres y madres afirma: "Consideramos necesario que la Administración educativa ofrezca información clara y transparente sobre las medidas adoptadas en este caso, así como las garantías existentes para asegurar un entorno seguro para el alumnado". Asimismo, el documento hace un llamamiento a la Conselleria para que "revise esta situación y valore las medidas que sean necesarias para preservar la confianza de las familias y garantizar el principio de interés superior de los niños".

Sobre la gestión de estos casos, las familias subrayan que "la respuesta no debe restringirse al movimiento de docentes entre centros", sino que requiere una revisión profunda y medidas que ofrezcan "respuestas claras y seguras para toda la comunidad educativa", señalan. Finalmente, el comunicado recalca la voluntad de las familias de "hacer visible la preocupación existente" y de que este episodio sirva para "abrir una reflexión más amplia sobre la normativa vigente y sus posibles mejoras".