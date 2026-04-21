El Govern activa una web para denunciar los fraudes en vivienda

El Govern balear ha creado un nuevo espacio en su web para facilitar las denuncias de los ciudadanos ante el incremento de los fraudes que se registran en el ámbito de la vivienda, en el marco de la campaña de lucha contra las irregularidades que se va a poner en marcha con la colaboración del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas.

En esta página web (https://www.caib.es/sites/inspecciohabitatges/es/denuncias/) se incluye información sobre la forma de presentar las denuncias, con el correspondiente borrador para hacerlo, y datos sobre las irregularidades más graves y sobre la legislación vigente.

Para ello se va a poner en marcha una campaña informativa a finales de este mes, según se destaca desde la conselleria de Vivienda.

Entre los aspectos sobre los que se va a hacer hincapié está la obligatoriedad de depositar las fianzas de los alquileres en el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), un incumplimiento que puede dar lugar a infracciones.

Sobre este punto, se anuncian comprobaciones en esta materia, pero señalando que los servicios de inspección están trabajando ya de forma continuada, con una tramitación de las comunicaciones o denuncias que se reciben por orden de llegada, excepto en aquellos casos en los que la inspección sea necesaria de forma urgente y que tienen prioridad.

José Luis Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón

Más sanciones

Otros aspectos que se subrayan son las enmiendas presentadas por el Partido Popular y promovidas por el Govern para modificar la Ley de Vivienda e intensificar las sanciones en los casos de denominados ‘pisos pateras’ y de las infraviviendas.

En concreto, pasa a ser considerada como infracción muy grave la «explotación económica» de los espacios considerados como viviendas sobreocupadas.

También se introduce ese mismo concepto de explotación económica para el caso de las infraviviendas, al tiempo que se mejora la definición de las mismas, al incorporar cualquier parte de una estructura o instalación. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los expedientes sancionadores.

Las infracciones muy graves comportan multas que se mueven entre los 30.001 y los 90.000 euros. Si el beneficio conseguido al cometer la infracción es superior al de la multa, esta se elevará con una cuantía similar al citado beneficio.

Registro de los API

La campaña informativa que se va a desarrollar va a incidir también en el nuevo registro de agentes inmobiliarios de Balears, en el que se exigen una serie de condiciones para figurar en él que elevan las garantías para los ciudadanos.

Esta medida, reclamada por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, se diseñó inicialmente para que tuviera un carácter obligatorio, pero por exigencia del Gobierno central finalmente es voluntario figurar en ese registro, aunque se destaca que sigue suponiendo un «sello de garantía» de que se va a recibir un buen servicio.