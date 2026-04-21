La UIB crece en innovación: 10,1 millones captados en 2025 con una aumento significativo del sector privado

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha presentado este martes sus últimos datos sobre innovación y transferencia, junto con el nuevo Portal de Empresa, en un acto en el que han participado la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco; la directora de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC), Lorena Vela; y el director de la Fundación FUEIB, Luis Vegas.

El dato más destacado ha sido la captación total de fondos durante 2025, que asciende a 10.129.062 euros, lo que supone una ligera mejora respecto a años anteriores. En el ámbito de contratos de investigación, desarrollo e innovación, la UIB ha gestionado un total de 166 contratos.

El crecimiento más significativo se ha producido en el sector privado, donde los contratos han aumentado un 62%. En concreto, se han formalizado 96 contratos por un importe cercano a los 2 millones de euros. Las áreas con mayor actividad han sido la biotecnológica (53%), seguida del sector turístico y cultural (15%) y el jurídico-económico (10%). Además, un 33% de los contratos firmados por empresas de Baleares corresponden a la investigación aplicada.

No obstante, el sector público ha registrado un descenso del 13,5%. Aun así, se han gestionado 70 contratos que superan los 7 millones de euros. En este ámbito, destacan los proyectos vinculados al medio ambiente (34%) y al desarrollo tecnológico (29%). La OTC también ha impulsado distintos programas estratégicos para fomentar la innovación, como el Programa VALIDA, el Emprèn Day 2025 y Accelera Lab UIB-PIME, que tendrá continuidad en 2026.

La UIB consolida su innovación

En cuanto a la protección de la innovación, la UIB cuenta actualmente con 72 familias y modelos de utilidad vigentes, que suman un total de 402 títulos de propiedad industrial en distintos países. De estos, el 38% ya han sido transferidos al sector productivo. Durante 2025, los ingresos en este ámbito han alcanzado los 114.693 euros y han predominado los sectores de la biotecnología (47,2%) y la ingeniería (29,2%).

Por otro lado, en el apartado de fundraising y alianzas estratégicas, se han recaudado más de 1,5 millones de euros. De esta cifra, 863.000 euros corresponden a cátedras universitarias, 291.775 euros a convenios de colaboración empresarial y 1.200 euros a donaciones. Este impulso se vincula, en parte, al programa MEET EPS, que acerca la Escuela Politécnica Superior a los jóvenes mediante actividades temáticas y en el que participan 12 empresas.

Más apoyo europeo y emprendimiento

El FUEIB, junto con la red Enterprise Europe Network (EEN), ha ofrecido durante 2025 asesoramiento especializado a empresas en ámbitos como la transferencia de tecnología, la protección de la propiedad intelectual, el acceso a financiación y la internacionalización. Este trabajo ha beneficiado a 97 usuarios y ha generado 18 resultados de impacto medible, reforzando así la proyección europea de la UIB.

Por lo que hace al emprendimiento, se han asesorado 50 proyectos empresariales. Además, la primera edición del Emprèn Day ha reunido a más de 200 participantes. También se han celebrado los premios JEU e Ibemprèn, con 72 participantes, y diversos talleres de cultura emprendedora, que han contado con 102 asistentes.

Portal de Empresa

La UIB ha puesto en marcha un nuevo Portal de Empresa dentro de su página web, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los servicios que la universidad ofrece al tejido empresarial a través del FUEIB. Este nuevo espacio permitirá gestionar aspectos como la formación, la innovación, las prácticas o las oportunidades de colaboración con la institución.

Según explicó Loren Carrasco, la iniciativa responde a una demanda recurrente por parte de las empresas. “El principal problema que me plantean siempre es que no saben cómo acceder a la universidad, y creemos que este portal puede responder a esta necesidad”, ha explicado. El portal también permitirá a las empresas colaborar en proyectos de investigación y captar talento universitario de forma más directa.

Asignaturas pendientes

Durante la presentación, Lorena Vela ha señalado que todavía hay margen de mejora en algunos sectores, puesto que “en el ámbito de la salud tenemos mucha relación con empresas, pero en otros sectores, como el de la construcción, tenemos pocos contratos actualmente”. Asimismo, Luis Vegas ha apuntado que “hay sectores que tradicionalmente apuestan por la innovación más que otros”.

Finalmente, Vela ha resaltado que la actividad de la UIB no se limita a Mallorca, sino que también “colabora con empresas de Menorca e Ibiza”, ampliando así el alcance territorial de su actividad innovadora.