El Supremo rechaza citar a Armengol en el juicio a Ábalos tras el último informe de la UCO

El Tribunal Supremo ha rechazado este martes la petición del exasesor ministerial Koldo García de citar presencialmente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el juicio contra él y el exministro Ábalos tras el último informe policial sobre la compra de mascarillas del Gobierno balear.

Al término de la séptima sesión del juicio, que también sienta en el banquillo al comisionista Víctor de Aldama, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha rechazado 'in voce' las dos últimas peticiones registradas por escrito por la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

La abogada pedía que la expresidenta de las islas Baleares volviese a declarar en el juicio, esta vez presencialmente, al considerar que el último informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la parte del caso que instruye Audiencia Nacional tenía "una discordancia sustancial" con la versión que aportó Armengol al inicio del juicio por escrito.

El informe incorporaba algunos contactos de Armengol con Koldo García y, según su abogada, "contradice y desvirtúa en aspectos esenciales" respecto a lo que declaró la presidenta del Congreso.

Tras negar citar de nuevo a la expresidenta balear, la Sala ha indicado que valorará el informe.

Y también ha rechazado, una vez más, anular el juicio, en pleno ecuador de la vista oral, como pretendía la defensa de Koldo García, que ha vuelto a argumentar que todo el procedimiento debe seguirse en la Audiencia Nacional y no solo una parte del mismo.