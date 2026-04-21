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Son Espases sigue al límite: hay pacientes que llevan cinco días durmiendo en Urgencias

El sindicato USAE alerta de que no ha pasado ni una semana desde el último colapso y denuncia una situación "insostenible"

El sindicato asegura que el servicio acumula 68 pacientes pendientes de ingreso y reclama reforzar las plantillas de sanitarios

Imagen de archivo de una ambulancia en las urgencias de Son Espases.

Imagen de archivo de una ambulancia en las urgencias de Son Espases. / María Pedraz

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

Las urgencias del hospital de Son Espases vuelven a estar al límite apenas unos días después del último episodio de colapso. El sindicato de técnicos sanitarios USAE ha denunciado que el servicio acumula 128 pacientes, de los cuales 68 están pendientes de ingreso en planta, una cifra que vuelve a dispararse después de un fin de semana en el que la presión se había contenido ligeramente.

Según el comunicado remitido a los medios, algunos pacientes llevan esperando hasta 118 horas para poder subir a una habitación, es decir, cerca de cinco días durmiendo en Urgencias. Además, el sindicato advierte de que incluso las zonas habilitadas de forma excepcional, como espacios adaptados con camillas, están ya completamente ocupadas.

El nuevo aviso llega menos de una semana después de que USAE alertara de un primer colapso que se produjo el jueves por la noche y que derivó en una jornada crítica el viernes, con decenas de pacientes pendientes de cama y esperas muy prolongadas. Aunque el fin de semana la situación ha amagado con estabilizarse, el lunes ya volvía a haber mucha presión, con más de medio centenar de pacientes esperando ingreso, y este martes se ha vuelto a disparar.

Desde USAE aseguran que este nuevo episodio "evidencia la insostenible situación" que se vive en urgencias y denuncian que los colapsos se están repitiendo con más frecuencia que el año pasado. De hecho, recuerdan que en lo que va de 2026 el servicio ya se ha saturado más veces que durante todo 2025, e incluso tuvo que cerrar sus puertas el pasado mes de marzo.

Por este motivo, el sindicato ha vuelto a cargar contra la gestión del hospital y ha reprochado a la Gerencia que no haya adoptado un protocolo de actuación para hacer frente a estos picos de demanda. En este sentido, reclama la apertura de nuevos espacios para aumentar la capacidad del servicio, así como un refuerzo de las plantillas.

"Tener a los pacientes en estas condiciones no es sinónimo de calidad asistencial ni de humanización de los cuidados", señala el delegado de USAE en Son Espases, Alejandro Juan Alonso, que advierte también del impacto sobre los profesionales, sometidos a "niveles de estrés extremos".

Además, el sindicato pone en duda la viabilidad del plan de verano si no se revierte la situación actual: "No se pueden cerrar camas en estas circunstancias", subraya, al tiempo que insiste en la necesidad de adoptar medidas estructurales y organizativas que permitan reducir la presión asistencial.

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Este nuevo repunte de la saturación llega después de que el propio director médico del hospital, Vicente Torres, admita que este tipo de episodios tenderán a repetirse con mayor frecuencia, ya que el contexto está marcado por el aumento de la demanda, el envejecimiento de la población y la falta de recursos disponibles.

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