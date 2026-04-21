Los cuatro centros de La Salle en Mallorca: educar desde el bienestar para transformar el futuro

La Salle lleva en Mallorca más de un siglo construyendo comunidad educativa. Sus cuatro centros en Palma, Inca, Manacor y Pont d'Inca suman hoy más de 4.000 alumnos y más de doscientos educadores que comparten una misma convicción: la educación de calidad no puede separarse del bienestar de la persona. Esta certeza, que siempre ha estado en el ADN lasaliano, cobró aún más fuerza en octubre de 2025, cuando La Salle reunió en Valencia a expertos internacionales de UNICEF, la Universidad de Oxford, el Hospital Niño Jesús y el Instituto de Salud Mental Vidal i Barraquer para el Congreso Harmonia: Componiendo el bienestar integral de la infancia y la juventud. El bienestar integral de niños y jóvenes es hoy una preocupación de toda la sociedad, y también una prioridad en el día a día de las escuelas, y La Salle no es ajena a ello.

cuatro centros en Palma, Inca, Manacor y Pont d'Inca suman más de 4.000 alumnos. / .

Bienestar integral de niños y jóvenes: elementos imprescindibles

El congreso "Harmonia" buscó inspirar una melodía única, compuesta por notas que recuerdan la importancia de cuidar el "ser" de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde diferentes ámbitos: la salud mental, el espacio escolar, los entornos digitales protectores y la necesidad de un entorno familiar y social seguro. Esas mismas notas resuenan ahora en las aulas de los cuatro colegios lasalianos en Mallorca, que abren matrícula para el próximo curso con una propuesta renovada y coherente con ese horizonte.

Los cuatro centros de La Salle en Mallorca comparten la misma línea pedagógica y la aplican con proyectos intercentros. / .

La nueva cultura escolar de La Salle

El Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), propuesta pedagógica propia de La Salle, es la columna vertebral de esta transformación. Lejos de ser un simple cambio de metodología, supone una nueva cultura escolar: aulas convertidas en espacios flexibles, tiempos reorganizados para favorecer el acompañamiento personal, educadores que actúan como guías del crecimiento integral de cada estudiante y una evaluación continua y formativa que va mucho más allá de la nota numérica. Los cuatro centros comparten esta línea pedagógica, innovadora, competencial, experiencial, interdisciplinar y social, y la aplican con proyectos intercentros, formación compartida y una identidad mallorquina lasaliana cada vez más cohesionada.

La Salle

Colegios La Salle en Mallorca: ésta es su oferta educativa

La Salle Palma, referente de la isla con más de cien años de historia, ofrece la propuesta formativa más amplia del sector: desde Educación Infantil hasta Bachillerato, pasando por una extensa oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en áreas como Educación Infantil, Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Curas Auxiliares de Enfermería, Medio Natural y Tiempo Libre, Acondicionamiento Físico, Dependencia, Farmacia. Su Complejo Deportivo con piscina, el campus de verano y la tradición del movimiento juvenil Salle Joven lo convierten en un proyecto educativo que acompaña a las familias mucho más allá del aula.

Más información en palma.lasalle.es - 971 60 63 97.

Las aulas son espacios flexibles y los educadores actúan como guías del crecimiento integral de cada estudiante. / La Salle

La propuesta educativa de los centros de Inca, Manacor y Pont d'Inca

La Salle Inca responde al curso 2026/2027 con una oferta variada y concreta: un programa de Mediación Escolar en Primaria y Secundaria, la integración del iPad como herramienta de aprendizaje y un portal digital propio. Se ofrece una oferta educativa completa de 0 a 18 años, cubriendo las etapas educativas de Infantil (0-6), Primaria, ESO, Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos y Bachillerato. A la vez ofrece la posibilidad de cursar el Diploma Dual, con doble titulación española y americana, con ello, Ees un centro con una opción completa y moderna para las familias de la Part Forana.

Más información en inca.lasalle.es - 971 500 365.

La Salle Manacor destaca por una propuesta educativa con sello propio: acreditación Erasmus+ vigente hasta 2027, que permite al alumnado de Secundaria vivir experiencias en Europa; una metodología Godly Play para el acompañamiento espiritual; y una cocina propia con menús revisados por dietista-nutricionista. El Diploma Dual, la Escoleta matinera y una comunidad educativa comprometida hacen de este centro un espacio donde el aprendizaje y la vida se entrelazan de forma natural.

Más información en manacor.lasalle.es - 971 550 278.

La Salle Pont d'Inca es el centro lasaliano de referencia para el municipio de Marratxí y su entorno. Con etapas de Primaria y ESO, apuesta con convicción por el NCA y por una gestión de calidad certificada. Su escuela matinera, el comedor escolar y su activa comunidad de familias lo consolidan como un colegio cercano, familiar y comprometido con la transformación educativa.

Más información en pontdinca.lasalle.es - 971 60 02 49.

Los cuatro centros promueven, además, actividades solidarias, iniciativas ecológicas, proyectos de voluntariado y grupos juveniles Salle Joven que refuerzan una educación anclada en valores. Porque en La Salle Mallorca, educar no es solo instruir: es acompañar procesos vitales, construir comunidad y sembrar humanidad. El futuro se hace aquí.