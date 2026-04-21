La ruta argelina se consolida, mientras la llegada de pateras cae en España un 63%, en Baleares crece un 32% en 2026

La realidad migratoria en España muestra una divergencia cada vez más pronunciada. Mientras que los datos de marzo de 2026 reflejan un descenso generalizado del 63,8% en las llegadas de migrantes a nivel nacional —impulsado principalmente por una bajada del 85,3% en la ruta canaria—, Baleares experimenta una tendencia opuesta, con un incremento del 32,7% en el mismo periodo. Este contraste es uno de los ejes centrales del informe Arribades a les Illes Balears per via marítima irregular 2025. Anàlisi i perspectives, presentado este martes en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El estudio del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo (OMIMED) confirma que 2025 fue el año de mayor intensidad registrada, con 7.321 personas llegadas a través de 401 embarcaciones, un 24,5% más que en 2024. Margalida Capellà Roig, directora del observatorio y coautora del informe, ha subrayado durante la presentación que estas cifras no son un fenómeno pasajero. "El estudio quiere ir más allá de las cifras. Los datos de marzo de 2026 ponen sobre la mesa que lo que ocurrió en 2025 es solo un antecedente de lo que tenemos este año", ha advertido, poniendo énfasis en que las islas han pasado a ser una pieza clave en el mapa migratorio, concentrando en 2025 el 22% de todas las llegadas marítimas a España.

Perfil migratorio más diverso y vulnerable

El informe revela un cambio significativo en quienes realizan la travesía. Si hasta hace poco predominaban los hombres jóvenes magrebíes, ahora cerca del 50% de las personas que llegan son de origen subsahariano. Esta mayor diversidad conlleva riesgos añadidos: "Analizando las embarcaciones, vemos que las de origen magrebí llevan unas 15 personas, pero las subsaharianas van más ocupadas, con unas 23, lo que incrementa el peligro en la travesía e incluso en el rescate", ha explicado Capellà.

La vulnerabilidad también aumenta con la llegada de perfiles más complejos. En 2025 llegaron 614 menores —la mayoría no acompañados— y el número de mujeres se duplicó respecto al año anterior, alcanzando las 637. Esta situación "ha desbordado los recursos disponibles" -ha apuntado la experta- evidenciando la falta de protocolos específicos para atender a personas con necesidades de protección especial, como potenciales víctimas de trata o agresiones sexuales en ruta.

El informe documenta el colapso sufrido en la estación marítima de Palma, donde la falta de plazas obligó a cientos de personas a pasar noches a la intemperie hasta que, en septiembre de 2025, el Gobierno declaró la emergencia migratoria. "Documentamos cómo un grupo de voluntarios mantuvo la atención básica en el puerto durante nueve meses mientras se gestionaba la respuesta institucional", ha señalado Capellà. Para el OMIMED, este periodo marcó un punto de inflexión: el paso de una gestión reactiva y fragmentada a una respuesta institucional más coordinada.

Sin embargo, los expertos insisten en que el modelo actual sigue siendo insuficiente. "Se tiene que transitar hacia un modelo de atención de carácter estructural. Necesitamos un plan permanente, plurianual y financiado de manera estable, además de una mesa permanente de coordinación interinstitucional", han reclamado.

En 2025 llegaron 614 menores —la mayoría no acompañados— y el número de mujeres se duplicó respecto al año anterior, alcanzando las 637

Preocupación por la criminalización

La presentación también ha abordado el aumento de la criminalización de las personas acusadas de manejar las embarcaciones. Inés Marco, del Proyecto Patrones, y el constitucionalista Marco Aparicio han advertido sobre las irregularidades en estos procesos judiciales. "Muchas veces, las pruebas se basan solo en testimonios obtenidos en interrogatorios realizados nada más llegar, sin abogado presente y bajo una situación psicológica extrema", ha denunciado Marco.

Los expertos han criticado que, en lugar de perseguir el tráfico de personas con ánimo de lucro, se esté criminalizando a los propios migrantes. "El código penal debe aplicarse de forma excepcional, pero estamos viendo cómo se está criminalizando de manera sistemática a personas que a menudo solo buscan una vida mejor", ha concluido Aparicio.

El informe finaliza con un recordatorio del coste humano de la ruta. Ante la falta de registros públicos integrados, la cifra oficial de 63 fallecidos en 2025 contrasta con el más de millar de personas muertas o desaparecidas que señalan diversas ONG, subrayando la urgente necesidad de documentar estos naufragios para garantizar el derecho a la verdad de las familias.