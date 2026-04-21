Prohens vuelve a cargar contra la regularización de migrantes: "Esto no va de derechos, va de instrumentalización, improvisación y caos"
La presidenta del Govern critica un procedimiento que "recae sobre las espaldas de los ayuntamientos" de Baleares y supone "un efecto llamada" en plena crisis migratoria
El PSIB-PSOE reclama que los ayuntamientos de Baleares pongan los recursos necesarios para hacer frente al proceso de regularización
"Esto no va de derechos, va de oportunismo, improvisación, instrumentalización y caos". La presidenta del Govern, Marga Prohens, vuelve a cargar contra la regularización extraordinaria de migrantes que ha arrancado hace unos días. Un procedimiento que, según defiende Prohens, "recae sobre las espaldas de los ayuntamientos" de Baleares y que supone "un efecto llamada" en plena crisis migratoria.
"Llevan tres años hablando de decrecimiento y ahora nos dicen que tenemos que regularizar, sin tener en cuenta el crecimiento poblacional, ni la falta de vivienda. Una regularización que recae en las espaldas de ayuntamientos que no tenían ni idea de las instrucciones porque las primeras salieron el viernes", ha respondido Prohens a las críticas lanzadas por parte del portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, durante el pleno celebrado esta mañana en el Parlament.
Colas para el informe de vulnerabilidad
La líder popular también ha hecho referencia a las largas colas que se han presenciado en los diferentes ayuntamientos en relación al informe de vulnerabilidad, clave en el proceso de regularización. "Han engañado a estas personas que buscan una vida mejor y les han dicho que basta ir al ayuntamiento a buscar un certificado de vulnerabilidad que es automático y esto es falso", expresa Prohens.
La presidenta del Ejecutivo añade que la regularización "supone un efecto llamada en medio de una crisis migratoria sin precedentes en Baleares" e insiste en que "esto no va de derechos, sino de instrumentalizar a las personas migrantes" por parte de los socialistas.
El PSOE acusa al PP de boicotear el proceso
El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha vuelto a acusar a la presidenta y a su partido de "boicotear" el proceso de regularización. En este sentido, Negueruela ha pedido a Prohens que los ayuntamientos de Baleares pongan los recursos necesarios para evitar las largas colas a la hora de emitir el informe de vulnerabilidad.
"Basta ya de boicotear normativas, Cort debería poner más servicios sociales y menos policía en un proceso de regularización. Lo que hacen falta es más medios y recursos humanos, póngalos y empiecen a trabajar para garantizar derechos de la ciudadanía", argumenta Negueruela.
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