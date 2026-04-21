PP y PSOE aprueban un paquete de medidas de más de 160 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Irán

El Govern se ha posicionado respecto a la guerra de Irán. "No a la guerra", clama el vicepresidente, Antoni Costa, antes de presentar las medidas extraordinarias del decreto ley 1/2026 del 1 de abril para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra de Oriente Medio. Este paquete de medidas cuenta con un presupuesto de 160,75 millones de euros y cuenta con el rechazo de Vox, la abstención de Més per Mallorca y el apoyo del PSOE.

Aunque al vicepresidente del Govern le gustaria que "acabara hoy mismo" el conflicto, presenta estas actuaciones para "proteger" la economía de las islas, que ya se está viendo "afectada". En este sentido, reconoce la "vulnerabilidad" del territorio, que al estar "conectado con el exterior", padece la subida de precios de la energia, carburantes o materias, cuestiones que "impactan directamente" en los sectores productivos, para después hacerlo sobre las familias. "Aunque es un conflicto que se produce a miles de kilometros está repercutiendo a miles de familias de Baleares", explica Costa.

El vicepresidente destaca que Baleares comenzó 2026 con un crecimiento económico del 3% respecto a 2025, cifra superior a la media nacional (2,8%) y a la media europea (1,5%). Un escenario "favorable", que se ha visto repercutido por este conflicto "indeseado".

Por ello, el Govern ha decidido "actuar" pese a la "incerteza" del contexto. Escuchar a los agentes sociales, a los sectores económicos afectados, a los consells, entre otros, ha sido la estrategia empleada para construir este paquete de medidas. "En momentos como este, los ciudadanos no esperan de nosotros confrontación, sino responsabilidad, diálogo y soluciones", matiza Costa.

Críticas al Gobierno central

Aunque el Partido Popular ha tenido que consensuar con el PSOE para poder aprobar este paquete de medidas, debido al voto en contra de Vox, ha azotado igualmente al Gobierno central: "Ha declinado mantener una reunión con el Govern de Baleares y ha afirmado que su paquete recoge las propuestas de los sectores económicos, cuando todos los de Baleares han coincidido en lo contrario".

En su turno, Iago Neguerela, portavoz del grupo socialista en el Parlament, ha atacado al líder nacional de los populares de la misma forma que el vicepresidente balear: "Igual que me ha pedido que hable con Madrid, que lo haré, le pido lo mismo. Dígale a Feijoó que reconozca cuando las medidas son positivas". A pesar del choque por las medidas de Madrid, el socialista también reconoce la colaboración para definir y aprobar este decreto ley: "Ambos partidos recibimos a los sectores económicos, no hemos esperado a que el otro lo hiciera, somos partido de gobierno".

5 bloques en el paquete de medidas

En total, el paquete de medidas contará con un presupuesto de 160,75 millones de euros. Un esfuerzo que el vicepresidente tilda de "extraordinario" pero necesario para "proteger a las empresas" y evitar que estos efectos "se cronifiquen".

En el primer bloque, se destinarán 75 millones en líneas de crédito a través de ISBA y otra línea de 4 millones que permitirá bonificar el 90% del tipo de interés.

El segundo bloque se caracteriza por las ayudas directas con 36,75 millones para los sectores más afectados. De ellos, 13,5 millones irán destinados al sector primario, 9,75 para el transporte y 13,5 para la industria.

Por otro lado, el tercer bloque se trata de medidas de agilización administrativa para "garantizar que se reciban estas ayudas", mientras el cuarto bloque son medidas fiscales. Este último tiene un impacto estimado de 4 millones de euros, en el que se incluyen la deducción de IRPF y la bonificación de tasas portuarias. Además, se crea una deducción para que las personas que reciban estas ayudas, no las tributen en la declaración de la renta del IRPF.

Finalmente, se dará cobertura legal para actualizar la subida salarial del 1,5% a todos los trabajadores de Baleares.