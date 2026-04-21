Mercadona gastó más de 180 millones en producto local

Los supermercados Mercadona han seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo. En el caso de Baleares, en concreto, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 400 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras por valor total de 180 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a los clientes), destacan las más de seis toneladas de patatas adquiridas en la campaña de 2025 a los proveedores Mr.Chippy e Illacamp, las tres toneladas de tomate ramallet y 786.000 kilogramos de calabacín adquiridos a Agromallorca y Agromenorca, las cerca de dos toneladas de cebollas adquiridas al proveedor Juan Cladera y los 431.000 kilogramos de champiñones adquiridos a Sampson; cifras todas ellas que reflejan además la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario balear.

La inversión de Mercadona en Illes Balears también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 10 millones de euros. De este total, 9,4 millones de euros han ido destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer; y 600.000 euros, a actuaciones de mejora en el almacén logístico de la compañía, sito en Mercapalma.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto un supermercado que ha supuesto el cierre de otro por no cumplir los estándares requeridos por la compañía en el municipio de Sa Pobla (Mallorca). A cierre de 2025, Mercadona contaba con 47 supermercados, 43 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 43 tenían la sección Listo para Comer y 37 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

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En términos de empleo, Mercadona dispone en Baleares de una plantilla compuesta por más de 3.000 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de cuatro años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).