La hermana de la mujer asesinada en Palma, en el juicio contra el acusado por maltrato: “Dijo que la iba a matar, le pegaba, le escupía e insultaba”

George Virgiliu Teianu, acusado de asesinar a cuchilladas a su pareja de 32 años ante su hija de apenas dos años mientras conducía un coche por Can Pastilla en diciembre de 2024, fue juzgado ayer en Palma por maltratarla de forma habitual, menospreciarla y amenazarla de muerte antes del crimen, desde prácticamente cuando iniciaron su relación sentimental quince años antes.

El presunto agresor, un ciudadano rumano de 41 años con múltiples antecedentes por hurto, robo y organización criminal, entre otros, que lleva encarcelado más de un año, negó los hechos en rotundo ante la magistrada. “Nunca le he pegado, nunca la he insultado, discutíamos por tonterías”, aseguró.

En cambio, todos los testigos cargaron duramente contra él. La hermana de la víctima confirmó entre lágrimas las agresiones y amenazas que esta sufrió: “Yo escuché las amenazas por teléfono, él no paraba de llamar, yo le cogí el teléfono. Dijo que dónde estaba ella y que la iba a matar donde la viera”. La joven destacó que el sospechoso la tenía aislada. “A mí no me dejaba ver a mi hermana”, recordó. “Él le pegaba, la insultaba, le escupía, mi hermana al final se abrió y nos contó todo”, prosiguió la testigo, rompiendo a llorar. “Ella nunca lo vio capaz, pensaba que nunca le quitaría la madre a sus hijas”, subrayó.

La mejor amiga de la mujer asesinada, Rosario Díaz, conocida como Chari, explicó que George Teianu controlaba a su pareja y la tenía aislada: “Ella no podía opinar, tenía que decir lo que él dijera. La tenía muy aislada. En más de 20 ocasiones le he visto los moratones en el cuerpo cuando íbamos a la playa. Ella me decía que constantemente la amenazaba, insultaba, pegaba, la trataba mal. Le escupía, le decía eres una puta mierda, no vales nada. La amenazaba con pegarle y le decía que iba a ir a por su hermana y a por su madre”.

La testigo recordó una de las últimas agresiones machistas, el pasado 1 de noviembre de 2024. “Vino a mi casa a las once de la mañana con su coche y con su bebé. Estaba muy asustada, temblando. Me pidió que la acompañara a su casa porque él le había cogido el teléfono móvil. Yo me fui con ella y me quedé en el coche con su bebé. Ella subió a su casa a recuperar el móvil. Bajó llorando porque él le había pegado. La siguió hasta el ascensor pegándole patadas. No podía más con él. También me dijo que la amenazó de muerte”, detalló su amiga.

“Ella no le denunciaba porque le tenía miedo, él la amenazaba de muerte”, recalcó la testigo.

Dos policías locales de Llucmajor que acudieron a s’Arenal al domicilio de la madre de la perjudicada, donde la víctima se había refugiado tras el episodio de violencia de género del 1 de noviembre de 2024, recordaron en el juicio que la mujer “estaba aterrorizada”. Según la versión de uno de los agentes, “subimos al domicilio y ella estaba muy nerviosa, llorando; tenía mucho miedo porque le había manifestado que la iba a matar; ella nos dijo que había discutido con su pareja y este la agredió y la amenazó de muerte, fue una discusión por celos”.

“Ella estaba muy nerviosa, asustada, temblando, llorando todo el tiempo, estaba aterrorizada. Nos relató una pelea, una discusión de celos por un teléfono; cuando intentó salir de casa él la agredió y también la amenazó de muerte. Nos comentó que no era la primera vez. Nos dijo que estaba cansada de que la maltratara”, manifestó otra policía.

Piden cinco años de cárcel

El fiscal y el letrado de la acusación particular, Carlos Portalo, en representación de la familia de la fallecida, reclamaron una condena de cinco años de prisión para George Teianu por un delito de maltrato físico y psíquico habitual y otro de amenazas con la circunstancia agravante de parentesco. Por su parte, el abogado defensor, Bernat Garí, solicitó la libre absolución del acusado.

Teianu fue condenado el pasado marzo a nueve meses de cárcel por quebrantamiento de medida judicial al haber enviado dos cartas desde la prisión, una a su suegra y otra dirigida a sus hijas, pese a que tiene prohibido comunicarse y acercarse a ellas.

El presunto asesino se enfrenta a una petición de condena de 27 años de cárcel por el brutal crimen del 10 de diciembre de 2024 en Can Pastilla, que será juzgado por un jurado popular. Además, tiene otra causa pendiente por un delito contra la seguridad vial por conducir de forma errática y provocar diferentes accidentes hasta chocar por alcance contra otro turismo en el Camí de Can Pastilla.

Ayer el encausado negó los cargos. “Yo nunca la amenazaba, ni la controlaba ni le pegaba. Nunca le he escupido. No le pedía dinero a ella porque yo me dedicaba a robar, era carterista de playa. No le impedía salir de casa. Una vez se fue de vacaciones a Ibiza con su amiga. Ella era libre de hacer lo que quisiera, podía ir al médico”, insistió el sospechoso. Según indicó, el 1 de noviembre “solo discutimos por un teléfono, pero no le hice nada a ella”. En el turno de la última palabra, agregó: “Siento mucho por todo lo que pasó, ojalá estuviera muerto yo”.

El fiscal subrayó en sus informes: “Su muerte será juzgada en un jurado. Aquí se enjuicia la vida de esta mujer durante quince años. Fue víctima de vejaciones. Él le pegaba de continuo, le escupía, la amenazaba… Ella estaba aterrada”.

El abogado de la acusación hizo hincapié en “las terribles condiciones de vida que le impuso el acusado”. La lectura de su declaración es terrorífica, “es una absoluta cosificación de la mujer”, remarcó. Los testigos vienen a ratificar “un clima de terror no denunciado”, según su versión. El juicio quedó ayer visto para sentencia.