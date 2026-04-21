El Govern defiende el Acampallengua ante los ataques de Vox: “La mayoría son jóvenes que quieren pasárselo bien y reivindicar la lengua”

La lengua es objeto de debate y motivo de conflicto entre los socios del Govern. El Acampallengua, evento de reivindicación de lengua y cultura celebrado el 11 y 12 de abril, ha vuelto a abrir la brecha lingüística entre PP y Vox, a la que también se ha unido el PSIB.

“Vista la deriva radical de este evento, ¿se plantean su colaboración con el Acampallengua?”, así comienza Sergio Rodríguez, diputado de Vox en el Parlament, dirigiéndose al Partido Popular. Antes de su retahíla personal, en la que expone amenazas personales, la vicepresidenta segunda, Antònia Maria Estarellas, sale en defensa del evento en su intervención en la sesión parlamentaria. “El Govern siempre ha apostado por eventos que defiendan la cultura y la lengua propia”, trata de sentenciar la parlamentaria.

Sin embargo, el asunto no queda ahí y el diputado de Vox vuelve a la carga y lee un texto publicado por el Acampallengua: “Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez, si os acercáis podremos poner en práctica el tiro al facha”. En base a esto, plantea a la cámara: “¿Esto es lo que quieren promocionar?, ¿La única defensa del catalán se basa en la violencia?, ¿vamos a seguir financiando a estos aprendices de Borroka?.

Estas declaraciones provocan el murmulleo y abucheos de la izquierda a quienes comienza a dirigirse Rodríguez. ¿Alguna vez hemos ido nosotros a boicotear algo de izquierdas?, plantea y provoca de nuevo la risa entre los diputados. “Mencionen algun caso, no tienen ninguno. Panda de mentirosos”, insiste Rodríguez mientras señala indignado con el dedo.

Ante el revuelo provocado por las declaraciones del diputado de Vox, Estarellas aparece para mediar con su socio de gobierno. “Condenamos cualquier acto que vaya en contra de alguna persona del Parlament”, lamenta la vicepresidenta, quien subraya que a pesar de esto, “continuarán apoyando los eventos que apuesten por la cultura”.

En este sentido, señala que la lengua deber servir para “unir y cohesionar”, no para “dividir” y recalca la buena voluntad de los asistentes del Acampallengua: “La mayoría son jóvenes que quieren pasárselo bien y reivindicar la lengua”.