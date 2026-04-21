El Fòrum de la Societat Civil reclama en el Congreso medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Baleares

El presidente del Fòrum de la Societat Civil, Josep Benedicto Lacomba, y el secretario, David Abril, han comparecido hoy, 21 de abril, ante la Comisión Mixta sobre Insularidad del Congreso de los Diputados para exponer la situación crítica del acceso a la vivienda en Baleares y plantear las propuestas concretas consensuadas para hacerle frente.

La comparecencia, solicitada por diversos grupos parlamentarios, ha tenido como objetivo analizar las consecuencias específicas de la insularidad en materia de vivienda, un problema que el Foro considera "estructural y agravado" en el caso balear y en el que ha estado trabajando durante el año 2025 para recoger en un documento completo más de 100 propuestas consensuadas entre una pluralidad de actores de las islas.

Durante su intervención inicial, Josep Benedicto ha incidido en que la sociedad civil ha hecho su trabajo elevando a las instancias políticas, que son las que tienen capacidad legislativa, las propuestas e iniciativas para hacer frente a la situación de la vivienda, e invitó a las formaciones políticas presentes a trabajar de manera conjunta a partir de este documento de diagnóstico y propuestas sobre vivienda que presenta el Foro.

Elementos clave

Por su parte, David Abril, en su intervención, ha señalado tres elementos clave del diagnóstico: el primer elemento es el carácter de emergencia estructural del problema de la vivienda en Baleares, que no es un problema coyuntural, y ha profundizado en estas causas estructurales del problema, vinculadas al modelo económico, la presión inmobiliaria y las limitaciones derivadas de la insularidad.

El segundo elemento es el contraste entre los elevados precios de la vivienda y los salarios insuficientes. Ha advertido que la crisis de la vivienda en las islas se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social, con precios muy por encima de la media estatal y una oferta insuficiente para la población residente.

Y el tercer elemento es la paradoja entre la escasez de vivienda en términos de mercado y los usos de la vivienda en Baleares. Desde el Fòrum de la Societat Civil consideran que la escasez es relativa, ya que un tercio del parque de viviendas en Baleares tiene un uso no residencial, llegando a darse el caso de municipios en los que ya hay más viviendas de uso turístico que residencial.

Medidas más valientes

Abril ha puesto énfasis en la necesidad de impulsar medidas valientes, entre ellas la regulación del mercado, el aumento del parque público de vivienda y la limitación de usos especulativos. Asimismo, ha defendido la necesidad de reconocer la vivienda como una cuestión central dentro de las políticas de insularidad y ha reclamado una respuesta coordinada entre administraciones para el nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Ambos representantes han coincidido en señalar que la insularidad conlleva sobrecostes y desigualdades que no están adecuadamente compensadas por las políticas estatales, lo que incide directamente en el acceso a la vivienda y en las condiciones de vida de la ciudadanía.

Tras las intervenciones del Fòrum de la Societat Civil, se ha abierto el turno de palabra de los grupos parlamentarios presentes en la Comisión, que han podido valorar las intervenciones y las propuestas expuestas. La comparecencia se enmarca en los trabajos de la Comisión Mixta sobre Insularidad, un órgano parlamentario destinado a abordar los retos específicos de los territorios insulares, como son las Islas Baleares y Canarias.

El Fòrum de la Societat Civil ha reiterado su voluntad de seguir contribuyendo con propuestas y diagnósticos para avanzar hacia un modelo más justo y sostenible para las Islas Baleares.