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La empresa balear Voltic Technologies, ganadora del premio EmprendeXXI

Los Premios EmprendeXXI, impulsados por CaixaBank, buscan identificar y premiar proyectos tecnológicos con alto potencial

La empresa Voltic Technologies ha sido galardonada con los Premios EmprendeXXI

La empresa Voltic Technologies ha sido galardonada con los Premios EmprendeXXI

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La empresa Voltic Technologies ha sido galardonada con los Premios EmprendeXXI /

Enrique Casanova

Palma

La start-up Voltic Technologies ha sido premiada como la empresa innovadora con mayor potencial en Baleares. Su poyecto ha sido seleccionado entre 20 candidaturas que se han presentado en esta decimonovena edición de los Premios EmprendeXXI, un galardón impulsado por CaixaBank que pone el accento en empresas tecnológicas y sus inversores. El objetivo es identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología.

Voltic Technologies ha obtenido este reconocimiento, en parte, por desarrollar sistemas de automatización inalámbrica para hoteles y edificios, además de controlar la climatización y el consumo energético. Esta propuesta combina dispositivos inteligentes y análisis de datos para optimizar el consumo hasta el 30%.

Gracias a esta iniciativa, la empresa ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros, además del acceso a un programa de acompañamiento institucional y la oportunidad de participar en unas jornadas de emprenimiento. Por otra parte, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que consiste en un programa de intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas galardonadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI.

Durante el acto de entrega, celebrado en CaixaForum Palma, han asistido María Cruz, directora territorial de CaixaBank en Baleares; y Carolina Rodríguez, consejera delegada de Enisa. Algunos de los miembros del jurado fueron Gemma Beltrán, directora de DayOne; Silvia Delgado, directora gerente de la ADRBalears; Manuel López, director general de ISBA SGR; o Xavier March, CEO de Refineria WEB; entre otros directivos de CaixaBank.

Noticias relacionadas y más

Además de Voltic Technologies, han participado en el evento otras empresas, como Dimoni, una plataforma de marketing en el Parc Bit centrada en la adquisición de clientes a través de la inteligencia artificial; Sentinella, una solución innovadora que combina tecnología y sostenibilidad para prevenir riesgos ambientales; SERCLET, una empresa educativa que transforma el aprendizaje musical infantil mediante un método manipulativo; y WeSea Boats; una plataforma innovadora que ofrece experiencias náuticas privadas en la costa española.

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