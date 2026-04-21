Caritas no se toca, os las veréis con León XIV

Al desalojar la antigua cárcel palmesana, Vox/PP se encomendaron al Obispado para recolocar a los desplazados. En la definición genial de Javier Bonet, número dos de Cort y del Consolat, «no es un problema del Ayuntamiento, es un problema de Palma». Cabe preguntarse si en Balears existe una sola cuestión de la que se responsabilicen las instituciones de la derecha tutelada por la ultraderecha.

En lugar de agradecer la colaboración al Obispado, la réplica de Vox/PP ha consistido en amenazar de estrangulamiento a Caritas. La guillotinadora Manuela Cañadas denuncia que la institución «vive del negocio millonario de la inmigración». Aunque se limita a leer lo que le envían escrito desde Madrid, hasta la diputada ultra podría entender con cierto esfuerzo que los grandes aprovechados de los migrantes son los empresarios que se reparten Vox y PP, porque consiguen mano de obra barata y disciplinada por la cuenta que les trae. Eberhard Grosske se alarmaba ante las protestas de sus obreros comunistas al respecto.

La caza de brujas de la ultraderecha debe detenerse en sus folklorismos habituales de la memoria, el idioma único y la resurrección de Franco, pero Caritas no se toca. Es una institución humana, pero hasta los votantes católicos de Vox han despertado súbitamente, para preguntarse si la broma no ha ido demasiado lejos.

Quienes abogamos racionalmente por la supresión de todas las ONGs, como entes parasitarios que se escudan en sus fines benéficos para eludir el control público, nunca empezaríamos por Cáritas. La ultraderecha de Cañadas se arriesga a vérselas con León XIV, y Trump ya ha comprobado cómo las gasta el Papa tímido y poco lenguaraz. Todo ello a pesar de que la entidad solidaria hundió en la depresión a Teodor Úbeda, por incumplimiento de funciones y tesorería descalabrada.

La derecha sale tan lesionada en este envite que el bombero Tellado ha salido en defensa de Caritas. Es decir, extiende la sombra de la sospecha y amenaza a la ONG, por el procedimiento de erigirse en redentor. Su indulto alarma por la escasa fiabilidad del PP, que se arrodilla cada vez que Vox se lo ordena.