Si te cancelan el vuelo por la subida del combustible, podrías tener derecho a indemnización: aviso urgente de la OCU

La escalada del precio del combustible y la tensión en Oriente Medio ya empiezan a notarse en el transporte aéreo. Varias compañías han anunciado cambios en su operativa, suplementos e incluso cancelaciones de vuelos, una situación que preocupa a miles de viajeros, también en Mallorca, en plena planificación de escapadas y vacaciones.

En este contexto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un mensaje claro: que suba el combustible no significa que la aerolínea pueda librarse automáticamente de pagar una compensación al pasajero.

Atención pasajeros: tus derechos siguen vigentes

La OCU recuerda que, cuando un vuelo se cancela, el usuario no queda desprotegido. La normativa europea ampara a los pasajeros siempre que el vuelo salga de un aeropuerto de la Unión Europea o llegue a uno con una aerolínea comunitaria.

Esto significa que, si una compañía cancela un trayecto alegando el aumento del precio del petróleo o del queroseno, el viajero mantiene derechos básicos que la empresa está obligada a respetar.

Qué puede exigir un pasajero si le cancelan el vuelo

Ante una cancelación, la aerolínea debe ofrecer al afectado una elección clara entre dos opciones: el reembolso íntegro del billete o un transporte alternativo hasta el destino final.

Además, durante la espera, la compañía tiene que prestar asistencia. Eso incluye, según el caso, comida, bebida, alojamiento y también el traslado entre el aeropuerto y el hotel si resulta necesario.

La clave: la subida del combustible no siempre es una causa extraordinaria

Uno de los puntos más importantes que subraya la OCU es que el encarecimiento del combustible no encaja, en principio, en el concepto de circunstancia extraordinaria que permitiría a la aerolínea evitar el pago de una indemnización.

Es decir, la compañía no puede escudarse sin más en el aumento del coste del petróleo para eludir responsabilidades. Solo podría evitar esa compensación si logra demostrar que la situación era verdaderamente inevitable y que no podía haberse evitado ni siquiera adoptando todas las medidas razonables.

Para la organización de consumidores, no parece lógico que las aerolíneas pretendan usar ahora como excusa una situación que lleva semanas sobre la mesa.

Hasta 600 euros de compensación en algunos casos

Junto al derecho al reembolso o al vuelo alternativo, puede existir también una compensación económica adicional. La cuantía depende de la distancia del trayecto y puede alcanzar importes importantes para el pasajero afectado.

Por eso, desde la OCU insisten en que cada caso debe revisarse con detalle y que conviene reclamar si la aerolínea no respeta la normativa.

Ojo si has contratado un viaje combinado

La situación cambia cuando no se ha comprado solo un billete de avión, sino un viaje combinado. En estos supuestos, la normativa permite cancelar el contrato y devolver íntegramente el dinero sin compensación adicional si se acredita que no se ha alcanzado el número mínimo de viajeros dentro de los plazos legales o si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias que impidan ejecutar el viaje.

Aun así, el consumidor tiene derecho a recuperar el importe abonado y a ser informado sin demora.

Aviso a los viajeros de Mallorca

Para muchos residentes en Mallorca, que dependen del avión para desplazarse por trabajo, estudios, salud o vacaciones, este recordatorio es especialmente importante. La recomendación de la OCU es clara: revisar bien las condiciones del billete, guardar toda la documentación y reclamar ante cualquier recargo indebido o cancelación que no se ajuste a la ley.

En un momento de incertidumbre en el sector aéreo, conocer los derechos del pasajero puede marcar la diferencia entre perder dinero o conseguir el reembolso y la indemnización correspondiente.

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Qué recomienda la OCU

La organización aconseja a los consumidores que se informen antes de aceptar cambios o suplementos y que presenten reclamación si consideran que la compañía ha vulnerado sus derechos. También recuerda que ofrece asesoramiento legal especializado para defender a los afectados.