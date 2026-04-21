Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas AlquilerFraudes ViviendaLibro Niño 11 añosReincorporación Miguel Roldán
instagramlinkedin

Baleares pide tener capacidad de decisión en el nuevo Plan Estatal de Vivienda

"Ya que un 40% de la financiación va a corresponder al Govern, lógicamente deben tener en cuenta nuestras pretensiones y que seamos nosotros quienes decidamos en qué queremos invertir", expresa el conseller de Vivienda, José Luis Mateo

Las islas recibirán 168 millones de euros del nuevo plan que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, en el Parlament.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, en el Parlament. / B. Ramon

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

Baleares pide tener capacidad de decisión en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Así lo ha expresado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, señalando que prácticamente un 40% de los 168 millones que se invertirán en las islas correrán a cargo del propio Govern balear.

"Del total de 168 millones la realidad es que prácticamente 68 los pone la comunidad autónoma. Esto implica que, así como el Estado multiplica por tres su aportación respecto al ultimo plan de vivienda, las comunidades autónomas multiplican por siete esas aportaciones. Ya que un 40% de la financiación va a corresponder al Govern, lógicamente deben tener en cuenta nuestras pretensiones y que seamos nosotros quienes decidamos en qué queremos invertir porque tenemos muy claras cuáles son nuestras políticas de vivienda", argumenta Mateo.

En este sentido, el representante del Ejecutivo balear reitera que las competencias en materia de vivienda "son exclusivas de las comunidades", por lo que se deben respetar las iniciativas que quiera llevar a cabo el Govern en las islas. Asimismo, Mateo ha señalado que el plan estatal de vivienda se aprueba "tras meses de retraso" y de manera "muy poco dialogada" con las comunidades.

Tope mínimo de 1.200 euros

En cuanto a las ayudas al alquiler, el conseller de Vivienda señala que pedirán como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler. Cabe señalar  que el tope para acceder a dichas bonificaciones estaba actualmente cifrado en 900 euros para pisos y 450 para habitaciones.

Desde la conselleria destacan, que una vez se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda, se tendrá que firmar un convenio entre el Ministerio y la propia comunidad autónoma. Es en este espacio donde el Govern pedirá a Madrid que el límite de precios se incremente en Baleares.

Noticias relacionadas

Asimismo, el conseller de Vivienda se muestra "a la expectativa" de ver como los distintos programas e iniciativas se plasmarán una vez el Plan Estatal de Vivienda se apruebe.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Vivienda
  • Mallorca
  • Baleares
  • Govern
  • las Islas
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Koldo pide la suspensión 'urgente' del juicio o una nueva declaración de Armengol tras el informe UCO sobre Baleares
  2. Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
  3. La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
  4. Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
  5. Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler
  6. Un juez de Palma para los pies a un fondo buitre para echar a unos inquilinos
  7. Piden ayuda para salvar a un mallorquín ingresado en un hospital de Tailandia: 'Está en una situación crítica
  8. Marzo se cierra con un aumento en el despido de fijos discontinuos de Mallorca

PP y PSOE aprueban un paquete de medidas de más de 160 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Irán

PP y PSOE aprueban un paquete de medidas de más de 160 millones de euros para paliar los efectos de la guerra de Irán

La UIB crece en innovación: 10,1 millones captados en 2025 con una aumento significativo del sector privado

La UIB crece en innovación: 10,1 millones captados en 2025 con una aumento significativo del sector privado

Baleares pide tener capacidad de decisión en el nuevo Plan Estatal de Vivienda

Baleares pide tener capacidad de decisión en el nuevo Plan Estatal de Vivienda

Las aerolíneas ofrecen 33 millones de asientos para viajar a Mallorca este verano

BBVA prevé que Baleares cree 23.000 nuevos empleos en los próximos dos años

BBVA prevé que Baleares cree 23.000 nuevos empleos en los próximos dos años

Prohens vuelve a cargar contra la regularización de migrantes: "Esto no va de derechos, va de instrumentalización, improvisación y caos"

Prohens vuelve a cargar contra la regularización de migrantes: "Esto no va de derechos, va de instrumentalización, improvisación y caos"

Cáritas no se toca, os las veréis con León XIV

Cáritas no se toca, os las veréis con León XIV

Vox apuesta por retirar ayudas públicas a ONG como Cáritas por su apoyo a la regularización: "Viven del negocio millonario de la inmigración"

Tracking Pixel Contents