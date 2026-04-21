Baleares pide tener capacidad de decisión en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Así lo ha expresado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, señalando que prácticamente un 40% de los 168 millones que se invertirán en las islas correrán a cargo del propio Govern balear.

"Del total de 168 millones la realidad es que prácticamente 68 los pone la comunidad autónoma. Esto implica que, así como el Estado multiplica por tres su aportación respecto al ultimo plan de vivienda, las comunidades autónomas multiplican por siete esas aportaciones. Ya que un 40% de la financiación va a corresponder al Govern, lógicamente deben tener en cuenta nuestras pretensiones y que seamos nosotros quienes decidamos en qué queremos invertir porque tenemos muy claras cuáles son nuestras políticas de vivienda", argumenta Mateo.

En este sentido, el representante del Ejecutivo balear reitera que las competencias en materia de vivienda "son exclusivas de las comunidades", por lo que se deben respetar las iniciativas que quiera llevar a cabo el Govern en las islas. Asimismo, Mateo ha señalado que el plan estatal de vivienda se aprueba "tras meses de retraso" y de manera "muy poco dialogada" con las comunidades.

Tope mínimo de 1.200 euros

En cuanto a las ayudas al alquiler, el conseller de Vivienda señala que pedirán como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler. Cabe señalar que el tope para acceder a dichas bonificaciones estaba actualmente cifrado en 900 euros para pisos y 450 para habitaciones.

Desde la conselleria destacan, que una vez se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda, se tendrá que firmar un convenio entre el Ministerio y la propia comunidad autónoma. Es en este espacio donde el Govern pedirá a Madrid que el límite de precios se incremente en Baleares.

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Asimismo, el conseller de Vivienda se muestra "a la expectativa" de ver como los distintos programas e iniciativas se plasmarán una vez el Plan Estatal de Vivienda se apruebe.