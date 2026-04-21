Baleares pedirá como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Una normativa que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy y que permitirá a las comunidades autónomas aumentar el tope para acceder a las bonificaciones, actualmente cifrado en 900 euros para pisos y 450 para habitaciones.

Así, la propuesta inicial del Ministerio en su nuevo plan era la de incrementar este límite de precios hasta los 1.000 euros para viviendas y 600 para los dormitorios. No obstante, fuentes de la conselleria de Vivienda señalan que el Govern balear reclamará llegar como mínimo hasta los 1.200 euros atendiendo a la emergencia habitacional que sufren las islas.

Desde la conselleria destacan, que una vez se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda, se tendrá que firmar un convenio entre el Ministerio y la propia comunidad autónoma. Es en este espacio donde el Govern pedirá a Madrid que el límite de precios se incremente en Baleares.

"Ya era hora"

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, señala que la aprobación del Plan Estatal de Vivienda llega tras meses de retraso. "Ya era hora de que pudiera aprobarse, nunca antes se había aprobado un plan estatal con tantos meses de retraso. Recordar que desde el pasado octubre de 2025 no se celebra una sectorial entre la ministra y los distintos consejeros de las comunidades autónomas, por lo que partimos con ese retraso y esa falta de diálogo apuntada desde el primer momento", argumenta Mateo.

Mateo celebra que esta nueva normativa "parece ser que va a tener en cuenta algunas iniciativas que el Govern balear solicitó incorporar" como es el caso de la subida en los límites del alquiler o las líneas de ayuda directa a los promotores que desarrollen viviendas a precios asequibles. No obstante, el representante del Ejecutivo también critica aquellas medidas destinadas a premiar a viviendas situadas en zonas declaradas como tensionadas.

De esta forma, el conseller de Vivienda se muestra "a la expectativa" de ver como los distintos programas e iniciativas se plasmarán una vez el Plan Estatal de Vivienda se apruebe.

Convocatoria retrasada

Desde la conselleria de Vivienda recuerdan que la convocatoria de ayudas al alquiler correspondiente a 2026 se retrasará previsiblemente hasta principios de 2027. Según fuentes del Govern balear, este posible aplazamiento es una consecuencia directa del retraso del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ya acumula entre tres y cuatro meses de demora respecto a la previsión inicial.

En los últimos meses, el calendario de aprobación del plan estatal ha ido sufriendo sucesivos retrasos. Así, se presentó el plan de manera general en octubre, y en un principio se esperaba que fuera aprobado a finales de 2025. Posteriormente, la fecha se desplazó a marzo o abril de 2026 y finalmente se prevé que hoy se apruebe en el Consejo de Ministros.

Con este retraso, resulta muy difícil que la convocatoria de ayudas de 2026 pueda abrirse en las fechas habituales, entre mediados de noviembre y diciembre. La aprobación del plan y la firma del convenio son pasos imprescindibles antes de adaptar las bases autonómicas y abrir el plazo de solicitud, lo que previsiblemente trasladará la convocatoria a los primeros meses de 2027.

Desde la Conselleria insisten en que este retraso no implica la desaparición de las ayudas. Las subvenciones se mantendrán, pero su solicitud se retrasará, coincidiendo con el primer ejercicio completo de aplicación del nuevo plan estatal.