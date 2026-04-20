El peso de los compradores extranjeros en la compra de viviendas baleares se modera

Un punto destacado en el informe sobre el mercado de la vivienda elaborado por la inmobiliaria Engel & Völkers es que «las compras realizadas por españoles (en 2025) aumentaron un 6%, por el contrario las de extranjeros cayeron un 10%. Como consecuencia, la cuota de mercado de los compradores extranjeros se redujo del 38% de 2024 al 34% en 2025, el nivel más bajo desde el año de la pandemia». Esta evolución se achaca a «una actividad compradora internacional más selectiva tras varios años de especial intensidad».

Sobre este dato, se afirma que «el hecho de que la cuota extranjera se sitúe cerca del tercio del mercado aporta un mayor equilibrio al sector, ya que reduce la dependencia del exterior sin mermar el fuerte atractivo de Balears».

Vivienda de alta gama en Santa Ponça / E&V

En cualquier caso, se insiste en que las islas continúan siendo «uno de los destinos más cotizados de Europa para compradores de alto poder adquisitivo que buscan propiedades de máxima calidad y estabilidad patrimonial a largo plazo».

Alemanes en cabeza

Según las cifras de esta inmobiliaria, los alemanes son claramente líderes a la hora de hacerse con una residencia de alta gama y protagonizan el 48% de las operaciones desarrolladas por esta firma, seguidos de una cuota del 15% de españoles, de un 10% de los británicos, un 6% de suizos, 4% de austriacos, un 3% tanto de suecos como de holandeses, y un 2% de franceses.

En el caso de los compradores extranjeros, la preferencia de los alemanes por Mallorca es muy clara, y también en Ibiza suponen la mayoría, frente al mayor peso británico en Menorca.