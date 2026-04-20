Las casas de lujo de Son Vida compiten con Port d'Andratx y Portals como las más caras de Mallorca

«El ritmo de construcción continúa por debajo de lo necesario para absorber plenamente la demanda y aliviar la presión al alza sobre los precios», algo que se señala como parte de «las características estructurales del mercado balear», según se afirma en el nuevo informe sobre la situación de las islas 2025/2026 de la inmobiliaria de alta gama Engel & Völkers. Y al analizar la evolución de los precios según las diferentes zonas de Mallorca, se destaca especialmente lo que está sucediendo en Son Vida, donde los desembolsos medios se mueven ya entre los 8 y los 14 millones de euros, cuando en 2024 esa media no superaba los 12 millones, hasta el punto de competir el liderazgo con los enclaves del suroeste de la isla hasta ahora más costosos, como Port d’Andratx y Portals, donde esas medias oscilan entre los 5 y los 15 millones de euros.

La cotización de Mallorca, y del conjunto del archipiélago, según el informe, se refleja en que aunque la cifra de compraventas gestionadas por esta firma se han rebajado muy ligeramente respecto a 2024 y de forma más apreciable en relación con el ‘boom’ postcovid que registró la demanda en 2021 y 2022 (se señala que supone entrar en una fase de mayor estabilidad), el valor medio de las transacciones realizadas se ha elevado un 9% hasta situarse en 1,8 millones de euros, muestra del interés que las islas despiertan dentro del mercado residencias de lujo. Sobre este aspecto, se recuerda que en cinco años la revalorización ha sido de un 17%, y llega al 50% en la última década.

Villa en venta situada en Santanyí / E&V

Se apunta la intensa demanda existente actualmente entre la clientela de alto poder adquisitivo de las residencias cuyo precio se mueve entre uno y cinco millones de euros, pero hay propiedades que superan ampliamente los diez millones, y lugares con una ubicación calificada como ‘superior’ donde estos importes se disparan.

El suroeste mallorquín, y más concretamente enclaves como Port d’Andratx o Portals registran los desembolsos medios más elevados las operaciones de compraventa relacionadas con la alta gama, moviéndose entre los 5 y los 15 millones de euros (en 2024 ese límite se había situado en los 14 millones)

Impulso de Son Vida

Pero es Son Vida el lugar de la isla que muestra la revalorización más acentuada, con medias en el mercado de lujo que oscilan entre los 8 y los 14 millones de euros, cuando un año atrás este último importe medio no superaba los 12 millones. Un elemento que se destaca es que en este enclave el comprador es «cada vez más internacional y familiar, con un número creciente de hogares europeos trasladándose permanentemente a Mallorca».

La zona norte de la isla aparece por detrás de las anteriormente señaladas a la hora de marcar las cotizaciones más elevadas, de la mano de los más de diez millones de euros que de media se pagan por una residencia de alta gama de Formentor.

Dúplex en Palma / E&V

Otras ubicaciones

La ciudad de Palma y más concretamente su Casco Antiguo, registra en este tipo de mercado un precio medio que queda por encima de los 5,5 millones de euros, y en este caso se subraya la escasez estructural de este tipo de inmuebles en venta, lo que ejerce una presión al alza sobre los precios.

La Mallorca Oeste tiene a Deià como uno de sus lugares más cotizados, y en este caso el desembolso medio en las viviendas ‘premium’ supera los 7,5 millones de euros.

En el noroeste hay casos como Artà donde esa media alcanza los 2,3 millones; en el centro se señala el caso de Alaró, con 4,5 millones de euros; en el sureste el de Santanyí, con 2,5 millones; y en el sur el de Cala Blava, con 3,5 millones de euros.