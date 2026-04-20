Las urgencias de Son Espases asumen uno de cada cuatro pacientes que "no les corresponden"

Las urgencias del hospital de Son Espases soportan una sobrecarga añadida de en torno al 25% por pacientes que, en teoría, no le corresponderían por área sanitaria. Así lo sostiene su director médico, Vicente Torres, que atribuye parte del colapso que ha sufrido el centro esta semana a esta presión añadida por las derivaciones de otros hospitales, centros privados y a la elección directa de los propios usuarios.

"Eso implica un 25% más de sobrecarga respecto a lo que nos correspondería por el número de pacientes asignados", explica Torres: "Uno de cada cuatro pacientes que atendemos no le corresponde estar aquí". El hospital de referencia de Baleares tiene asignada el área de Ponent, con unos 350.000 usuarios, pero en la práctica recibe pacientes de toda la comunidad. Por un lado, asume casos complejos que no pueden tratarse en otros centros. Por otro, también atiende a enfermos derivados porque en su hospital de origen no hay recursos disponibles en ese momento, como la ausencia de un especialista de guardia.

A eso se le suman las derivaciones desde la sanidad privada, especialmente en pacientes complejos o cuando los ingresos se alargan, y otro factor que el propio director médico reconoce como relevante, que es la elección directa del paciente. "Hay usuarios que vienen directamente a Son Espases en lugar de ir a Atención Primaria pensando que se le resolverá antes, o pacientes de otras áreas que prefieren venir a Son Espases", señala.

Torres enmarca este 25% de sobrecarga dentro de un problema más amplio: el crecimiento de la demanda sin un aumento paralelo de los recursos. "El número de camas es el mismo que hace 15 años, pero la población, la complejidad de los pacientes y la demanda han aumentado", afirma.

Según explica, este desajuste obliga al hospital a trabajar con un margen muy ajustado. Cada día atienden entre 400 y 450 urgencias, de las que aproximadamente un 10% acaban ingresando. "Si no conseguimos entre 80 y 90 camas cada día, se satura el hospital", advierte. El resultado es que, cuando aumentan las urgencias, crecen también los ingresos y se reduce la capacidad de respuesta. "Hay que atender a más gente con el mismo número de camas", resume.

Más picos de saturación

En este contexto, el director médico reconoce que aunque los episodios de saturación no son nuevos, sí son más frecuentes: "Siempre ha habido picos de saturación, incluso mayores que este, pero ahora tenemos más picos de demanda", señala.

Para hacer frente a este tipo de situaciones, el hospital recurre a la medida más inmediata que tiene, que es reprogramar los ingresos previstos. "Es la única forma de evitar que entren más pacientes cuando no hay camas", apunta. Esto implica aplazar operaciones o ingresos médicos no urgentes, lo que acaba perjudicando a los pacientes programados, que son los que "tienen menor prioridad y pueden esperar".

Además, el centro intenta derivar a pacientes a hospitales sociosanitarios o devolver a su hospital de origen a aquellos que ya no requieren atención de alta complejidad. Sin embargo, Torres reconoce que los recursos disponibles son limitados. Cabe recordar que centros como el Hospital General funcionan prácticamente al máximo.

En cualquier caso, el director médico matiza que no toda esta sobrecarga es evitable. Una parte de ese 25% responde a la propia función de Son Espases como hospital de referencia, que debe asumir los casos más complejos de Baleares: "Hay una parte justificada porque son pacientes que necesitan estos recursos, pero otra parte corresponde a pacientes que pueden elegir venir aquí o que no han podido ser atendidos en su hospital en ese momento", explica.

Ante esta situación, Torres insiste en la necesidad de aumentar la capacidad del sistema, especialmente en camas hospitalarias y recursos sociosanitarios. En este sentido, apunta a proyectos como la futura apertura de Son Dureta o el hospital sociosanitario de Felanitx como claves para aliviar la presión.

"La población aumenta, la demanda aumenta y los recursos no crecen al mismo ritmo", concluye el director médico, que sitúa este desajuste como una de las causas de los episodios de saturación como el que ha vivido Son Espases esta semana.