Una turista desmonta los rumores sobre colas en el aeropuerto de Mallorca: “Está todo muerto”

Una turista de vacaciones en Mallorca ha generado conversación tras publicar varios vídeos desde el aeropuerto en los que cuestiona los rumores sobre posibles colas derivadas de las nuevas regulaciones de la UE. En uno de los clips, la visitante lanza la pregunta: “¿Está el aeropuerto de Palma lleno por las nuevas regulaciones de la UE?".

Las imágenes que acompañan sus palabras muestran una realidad muy distinta. Lejos de grandes aglomeraciones, el entorno aparece con una afluencia completamente normal para esta época del año.

El contexto europeo: nuevos controles y dudas

Las imágenes llegan en un momento en el que, según ha informado la BBC, algunos viajeros han experimentado largos retrasos e incluso han perdido vuelos debido a los nuevos controles fronterizos en Europa. Estos cambios responden a la entrada en vigor del Sistema de Entrada y Salida (EES) de la Unión Europea, un sistema digital que introduce controles biométricos y reconocimiento facial para ciudadanos de fuera del espacio Schengen, como los británicos.

Según la información oficial, en el primer viaje los pasajeros pueden tener que crear un registro digital, incluyendo la toma de huellas dactilares y una fotografía, lo que podría alargar los tiempos en momentos de alta afluencia.

“Hemos tardado 30 segundos en pasar”

En sus publicaciones, la turista insiste en que la situación está lejos de lo que algunos viajeros, especialmente del Reino Unido, habían anticipado en redes. “Está todo muerto”, afirma de forma contundente, mientras muestra zonas del aeropuerto de Palma sin colas destacables. En otro momento del vídeo, añade: “Hemos tardado 30 segundos en pasar, no hay nadie aquí”.

Varios comentarios coinciden en describir el paso por el control de pasaportes como un proceso “fácil” y “muy directo”, sin incidencias reseñables. Algunos incluso han querido tranquilizar a futuros visitantes con mensajes como “No os preocupéis incluso si venís de vacaciones”, rebajando la preocupación generada en días anteriores.