El STEI lleva a los tribunales al Ib-Salut para reclamar el cobro de las pagas extra

El sindicato STEI ha iniciado una batalla judicial contra el Ib-Salut para reclamar el cobro íntegro de las pagas extraordinarias del personal estatutario. La entidad sindical ha presentado un recurso contencioso-administrativo al considerar que en la actualidad estas retribuciones no incluyen todos los conceptos que, a su juicio, deberían formar parte de ellas.

El conflicto se centra en la composición de las pagas extra. Según el sindicato, el Ib-Salut está dejando fuera complementos retributivos de carácter estructural, como el de carrera profesional, el específico ligado a determinadas condiciones de trabajo (como los turnos hospitalarios o los servicios en Formentera) y el complemento de productividad fija.

El STEI sostiene que estos conceptos no deberían quedar excluidos, ya que no están vinculados ni al rendimiento individual ni a servicios extraordinarios. Por ello, considera que su exclusión no se ajusta a lo que establece la normativa vigente.

En concreto, el sindicato fundamenta su reclamación en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que fija que las pagas extraordinarias deben incluir la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquellas asociadas al desempeño individual o a servicios extraordinarios. Bajo esta interpretación, el criterio que aplica actualmente el Ib-Salut sería contrario a derecho.

La vía judicial llega después de que la Administración rechazara tanto la reclamación previa presentada por el sindicato como el posterior recurso de reposición. Ante esta negativa, el STEI ha optado por acudir a los tribunales en un procedimiento que podría tener un amplio alcance.

De prosperar la demanda, el impacto sería relevante. La resolución podría afectar al conjunto del personal estatutario de la sanidad pública balear y obligar a revisar las nóminas de los últimos cuatro años, con el consiguiente abono de cantidades no percibidas más los intereses correspondientes.

Desde el sindicato defienden que esta acción busca el reconocimiento de un derecho retributivo que consideran consolidado y advierten de que el proceso judicial acaba de comenzar, por lo que podría prolongarse durante varios años.