Recogida de firmas para salvar ‘Jo en sé + que tu’ tras su cancelación en IB3

La cancelación del programa ‘Jo en sé + que tu’ en IB3 ha provocado una rápida reacción entre sus seguidores, que han iniciado una recogida de firmas para intentar frenar la decisión de la cadena pública balear. El concurso, uno de los formatos más queridos por la audiencia, tiene previsto emitir su último programa el próximo 26 de junio, poniendo fin a una etapa de casi siete años en prime time.

IB3 ha decidido no renovar el contrato del concurso, desarrollado junto a Mediapro, apostando por nuevos formatos en su parrilla. A lo largo de estos años, el espacio ha logrado consolidarse como una alternativa familiar en horario estelar, compitiendo incluso con grandes programas nacionales como ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’.

Un fenómeno que va más allá de la televisión

Dirigido por el humorista mallorquín Àngel Aguiló Palou y presentado por David Ordinas, el programa ha destacado por su tono cercano y por contar con concursantes de perfil popular. Durante su trayectoria, ha dado lugar a momentos muy recordados y a la aparición de participantes icónicos como Toni Horrach, Andreu y Toni Torrandell 'Rabassó', uno de los tríos más queridos por la audiencia.

Su impacto ha ido más allá de la televisión. Según explica su director, el formato ha trascendido a otros ámbitos, inspirando versiones en universidades, centros educativos e incluso en fiestas patronales.

Un legado cultural en Baleares

“Hay un afecto y un cariño muy grandes. Para la gente forma parte de su día a día”, señaló Àngel Aguiló Palou, subrayando el vínculo emocional que el programa ha generado con el público. El propio director reconoció que el equipo está “muy triste” por la decisión: “No podemos hacer nada”.

También destaca que el formato se ha convertido en un auténtico emblema cultural en Baleares, funcionando como un elemento de conexión entre islas y generaciones.

Últimas semanas y movilización del público

A pesar de la cancelación, el programa seguirá grabándose hasta finales de junio, manteniendo su espíritu habitual. “Queremos que lo que queda de programa mantenga la misma alegría e intensidad”, afirmó Aguiló.

Mientras tanto, la recogida de firmas continúa ganando apoyos entre seguidores que no quieren despedirse del concurso.