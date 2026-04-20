Recogida de firmas para salvar ‘Jo en sé + que tu’ tras su cancelación en IB3
Los espectadores se movilizan para intentar evitar la desaparición del concurso después de siete años en antena
La cancelación del programa ‘Jo en sé + que tu’ en IB3 ha provocado una rápida reacción entre sus seguidores, que han iniciado una recogida de firmas para intentar frenar la decisión de la cadena pública balear. El concurso, uno de los formatos más queridos por la audiencia, tiene previsto emitir su último programa el próximo 26 de junio, poniendo fin a una etapa de casi siete años en prime time.
IB3 ha decidido no renovar el contrato del concurso, desarrollado junto a Mediapro, apostando por nuevos formatos en su parrilla. A lo largo de estos años, el espacio ha logrado consolidarse como una alternativa familiar en horario estelar, compitiendo incluso con grandes programas nacionales como ‘El Hormiguero’ o ‘La Revuelta’.
Un fenómeno que va más allá de la televisión
Dirigido por el humorista mallorquín Àngel Aguiló Palou y presentado por David Ordinas, el programa ha destacado por su tono cercano y por contar con concursantes de perfil popular. Durante su trayectoria, ha dado lugar a momentos muy recordados y a la aparición de participantes icónicos como Toni Horrach, Andreu y Toni Torrandell 'Rabassó', uno de los tríos más queridos por la audiencia.
Su impacto ha ido más allá de la televisión. Según explica su director, el formato ha trascendido a otros ámbitos, inspirando versiones en universidades, centros educativos e incluso en fiestas patronales.
Un legado cultural en Baleares
“Hay un afecto y un cariño muy grandes. Para la gente forma parte de su día a día”, señaló Àngel Aguiló Palou, subrayando el vínculo emocional que el programa ha generado con el público. El propio director reconoció que el equipo está “muy triste” por la decisión: “No podemos hacer nada”.
También destaca que el formato se ha convertido en un auténtico emblema cultural en Baleares, funcionando como un elemento de conexión entre islas y generaciones.
Últimas semanas y movilización del público
A pesar de la cancelación, el programa seguirá grabándose hasta finales de junio, manteniendo su espíritu habitual. “Queremos que lo que queda de programa mantenga la misma alegría e intensidad”, afirmó Aguiló.
Mientras tanto, la recogida de firmas continúa ganando apoyos entre seguidores que no quieren despedirse del concurso.
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- La presión turística invade los últimos rincones vírgenes de Mallorca: grupos guiados recorren el litoral hasta la playa de es Carbó
- Un anciano de 93 años recibe una paliza durante un atraco en Campos
- La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
- Marzo se cierra con un aumento en el despido de fijos discontinuos de Mallorca
- Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
- Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
- Palma, ciudad sin bancos: «Para sentarse hay que pagar»