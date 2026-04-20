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El profesor condenado por acoso Miquel Roldán se reincorpora a un colegio de Palma

El docente cubrirá una baja de apenas una semana en el CEIP Son Pisà después de recibir el alta médica

Su regreso reabre la polémica y moviliza de nuevo a familias de la comunidad educativa

Miquel Roldán posa con su libro sobre el caso por el que ha sido condenado por acosar a un menor.

Miquel Roldán posa con su libro sobre el caso por el que ha sido condenado por acosar a un menor. / M. B. M.

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El profesor condenado por acoso a un menor Miquel Roldán se reincorporará como docente mañana, 21 de abril, a un centro educativo de Palma para cubrir una sustitución de corta duración. Tal y como ha adelantado el diario Ara Balears, el docente volverá a ejercer en el CEIP Son Pisà hasta el próximo 28 de abril, ocupando una plaza temporal por una baja de un docente. Según confirman fuentes cercanas a este diario, es una sustitución puntual después de haber recibido recientemente el alta médica, tras un largo periodo de baja marcado por la polémica que ya rodeó su anterior destino.

El docente no tiene actualmente una plaza fija asignada. Dejó por voluntad propia su anterior destino en el CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina, donde argumentó que se sentía sometido a una fuerte presión, y ahora, una vez dado de alta, está en la bolsa de sustituciones de la conselleria de Educación.

Su regreso se produce meses después del conflicto generado a inicio de curso en Son Sardina, donde su incorporación provocó una fuerte reacción de las familias, con protestas y una huelga que se prolongó durante varios días.

La situación reabre ahora el debate y ya hay movimientos de protesta entre las familias por su presencia en el centro, según ha podido saber este diario. Por su parte, la conselleria de Educación, preguntada por este asunto, ha señalado que no está autorizada a facilitar información sobre cuestiones personales de los docentes.

Noticias relacionadas y más

El caso de Roldán, que fue condenado a un año de prisión por acoso a un menor sin que se decretara su inhabilitación para ejercer, ha tenido también recorrido político e incluso ha reavivado el debate sobre posibles cambios normativos para evitar situaciones similares en el ámbito educativo.

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