Palma atiende a más de 5.300 personas en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes

El proceso de regularización de inmigrantes ha movilizado a la ciudadanía para realizar los primeros pasos del trámite. En total, Palma ha atendido a más de 5.300 personas desde el inicio del proceso y las solicitudes de informes de vulnerabilidad alcanzan ya las 1.860.

En concreto, la Oficina de Atención Ciudadana Social ha atendido a 1.360 personas desde el pasado miércoles. Esta cifra se une a la de resto de puntos, que han atendido a más de 4.000 asistentes. Asimismo, el OAC social ha atendido hoy, lunes 20 de abril, a 260 personas más, mientras el conjunto de oficinas ha llegado a las 1.000 atenciones en un solo día, la gran mayoría vinculadas a este procedimiento.

Sin embargo, todo apunta a que el volumen de peticiones seguirá aumentando en los próximos días. Además, este lunes, 20 de abril, se ha iniciado el plazo de atención presencial para tramitar la regularización. Según los datos, garantizados por el Ayuntamiento y otros organismos estatales como Correos o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se han registrado 88 citas previas en la primera institución y 44 en la segunda.

Responsabilidades políticas

Ante esta situación, el Partido Popular, y por ende el Ayuntamiento de Palma, critican la "improvisación del Gobierno central", a quien achacan la mala organización. Aseguran que este escenario es "absolutamente insostenible" y admiten que el Ayuntamiento "no puedo asumirlo en solitario".

Sin embargo, el Colegio de Trabajo Social de Baleares, delega esta responsabilidad política al Ayuntamiento, a quien culpa de establecer "obstáculos" en el proceso de regularización. Asimismo, le reclama cesar estas "instrucciones políticas", garantizar el empadronamiento y proteger a los profesionales.

En cualquiera de los casos, la organización no ha sido la protagonista estos días en las colas para obtener el informe de vulnerabilidad. Los nervios, la ausencia de un protocolo claro y el desconocimiento de propios y ajenos, se han apoderado de la situación en varias ocasiones.