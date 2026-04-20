Ornella Piccinni, física de la UIB y nueva líder en LIGO: "Nadie sabe cuál es la naturaleza de la materia oscura"

Acaba de ser nombrada copresidenta del grupo de ondas continuas de LIGO. ¿Qué supone este paso en tu carrera?

Para mí ha sido un desafío que llevaba tiempo rondando. Es la tercera vez que me lo proponían y siempre encontraba alguna excusa para decir que no, que si era demasiado pronto o que no tenía tiempo. Esta vez decidí aceptar, saber que hay gente que cree que eres capaz de hacerlo es muy importante.

Es un rol que va más allá de la ciencia, implica gestionar personas, dinámicas de grupo y tomar decisiones. Eso da una visión mucho más global de nuestro trabajo.

¿Cómo afrontas esa responsabilidad del liderazgo internacional?

Con ilusión pero también con nervios. Al final te pones un poco en el foco y lo que haces puede gustar o no. Pero voy con la voluntad de hacerlo lo mejor posible, también es un proceso de aprendizaje para mí, porque hay muchas cosas nuevas.

Es la primera vez que los dos copresidentes pertenecen a la misma institución. ¿Qué significa?

Fue bastante casual, pero también refleja que el grupo de Mallorca, de la UIB, tiene una gran experiencia en ondas continuas. Es un equipo que ha estado desde el inicio de la colaboración y que tiene mucho conocimiento en este campo. Al final, lo importante es que haya confianza en que, David Keitel y yo, vamos a aportar distintos puntos de vista, aunque trabajemos en la misma institución.

Para el público general, ¿qué son las ondas gravitacionales continuas?

Las señales que hemos detectado hasta ahora son muy cortas, duran fracciones de segundo. En cambio, las ondas continuas serían señales que están siempre presentes en los datos. El problema es que son extremadamente débiles, nuestros detectores son tan sensibles que registran cualquier ruido, desde vibraciones sísmicas hasta el paso de un camión. Así que, el reto es distinguir esa señal dentro de todo ese ruido.

Estas señales proceden principalmente de estrellas de neutrones, que son objetos extremadamente densos. Si no son perfectamente esféricas y están girando, generar una onda gravitacional continua. Es como un faro, la señal siempre está ahí pero es muy difícil de identificar.

¿Qué cambiaría si lograseis detectarlas?

Nos permitiría estudiar condiciones físicas que no podemos reproducir en la Tierra. Estas estrellas tienen densidades enormes y analizar sus señales nos daría información sobre la materia en estados extremos. En el mejor de los casos podríamos descubrir física nueva, más allá de lo que conocemos.

También trabajáis con la materia oscura. ¿Estamos cerca de entender qué es?

Sabemos que existe porque vemos sus efectos gravitacionales, pero nadie sabe bien cuál es la naturaleza de la materia oscura. Representa cerca del 80% del universo y es especialmente relevante porque representa la mayor parte del universo. Por eso es tan importante explorar distintas vías de investigación, incluida la nuestra, que intenta detectar posibles señales indirectas a través de estos experimentos.

¿Cuál es el mayor reto técnico?

La capacidad de cálculo es uno de los principales. Necesitamos analizar enormes volúmenes de datos y aplicar métodos muy sofisticados para separar señal y ruido. Cuantos más datos tenemos, más posibilidades hay de detectar algo, pero eso también implica mayores necesidades computacionales y económicos, depende mucho de los fondos que dispongas. Es un equilibrio constante entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer.

A veces uno piensa que solo es una cuestión científica, pero en realidad también es una cuestión de recursos: cuánto puedes computar, cuánto tiempo de máquina tienes y qué proyectos se pueden priorizar.

Ha desarrollado su carrera en varios países. ¿Cómo ha influido eso?

Muchísimo, tanto a nivel científico como personal. A nivel científico, porque he podido aprender de distintos grupos y enfoques. Y a nivel humano, porque trabajar con personas de diferentes culturas te enseña a comunicarte mejor y a entender otras formas de pensar. En ciencia colaboramos constantemente a nivel internacional, así que esa experiencia es fundamental.

Soy argentina de nacimiento y me formé en Italia, en la Universidad La Sapienza de Roma, Después hice un intercambio Erasmus en Alemania, en el entorno del detector GEO600 y el Max Planck Institute en Hannover, donde trabajé en mi tesis de máster. Más adelante, regresé a Italia para el doctorado en Roma, y después he trabajado también en España y Australia, en distintos grupos de investigación vinculados a la colaboración Virgo y otras instituciones internacionales.

Recibió el premio L'Oreal-UNESCO For Women in Science. ¿Sigue siendo necesario reivindicar el papel de la mujer en la ciencia?

Sí, porque todavía hay sesgos muy presentes, muchas veces de forma inconsciente. A veces damos por hecho que ciertos perfiles son masculinos sin cuestionarlo. Es importante seguir visibilizando referentes y normalizar la presencia de mujeres en todos los niveles de la ciencia. Se ha avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer, hoy por ejemplo en una reunión era la única mujer presente, y aunque no es algo nuevo para mí, siempre sorprende.

Para terminar, ¿qué te gustaría descubrir?

A nivel personal, me encantaría participar en la primera detección de ondas continuas, porque es el campo en el que trabajo desde hace años.

Pero si pienso en un impacto más amplio, me gustaría contribuir a avanzar en el conocimiento de la materia oscura. Es una de las grandes preguntas abiertas y sin resolver, hacerlo sería un paso enorme para entender el universo.