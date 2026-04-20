"Mallorca es mi amigo, maleta de sueños, mar de esperanza": Palma estrena el himno de la Feria de Abril 2026

A horas de que arranque la Feria de Abril en Sevilla, Palma se pone también a punto para su comienzo el 23 de abril. La casa de Andalucía de la capital mallorquina ha presentado el himno que define la festividad este año y que se escuchará en todas las casetas de Son Fusteret.

"Mallorca es mi amigo, maleta de sueños, mar de esperanza. Olé Andalucía, olé Mallorca", son algunas de las líneas que componen la letra, elaborada por el grupo musical Pura Raza. Los artistas han combinado composiciones propias con fragmentos de canciones tradicionales, puesto que se consideran "muy flamencos".

El himno, que sonará del 23 al 26 de abril, duración de la feria en Palma, nace con la intención de convertirse en un elemento de identidad entre ambas culturas. Desde Pura Raza, el grupo creador y productor, explican el proceso: "Hemos intentado hacer la producción como un corrido, tuvimos que modificar la letra un poquito porque las sevillanas tienen su métrica, su estilo y su forma. Entonces, he intentado acoplarla". Alvaro Araña, también responsable del tema, explica el origen: "Estamos muy contentos de poder sumar esta iniciativa y de que vuelva la feria de Palma, refuerza esta interacción entre Andalucía y Mallorca y queremos que suene en todas las casetas".

Al acto de presentación también han asistido representantes institucionales del Ayuntamiento y de la propia Casa de Andalucía, donde ha tenido lugar el evento. Así, el presidente de la federación, Rafael del Rey, ha asegurado que será una feria que "disfrutarán andaluces y no andaluces". En este sentido, recuerda que si se han alcanzado ya las 37 ediciones "es por algo" y destaca que, tras varios años sin celebrarse, el recinto ferial ya está correctamente preparado: "Vamos a disfrutar y que todo salga como toca".

El elogio institucional fue mutuo. La regidora de Palma, Lourdes Roca, se muestra "orgullosa" y agradece el "empeño por mantener la feria" de la Casa de Andalucía: "Este año se podrá disfrutar en Son Fusteret. Tenéis todo nuestro apoyo para esta y las siguientes ediciones". Además, anima a la ciudadanía palmesana a participar: "Será inolvidable".

Tras la interpretación de las dos versiones del himno, una primera más tradicional y una segunda con versos como "Palma se llena de alegría, la música suena. Este es mi sitio, este es mi hogar", el acto concluye con un ambiente distendido y con la invitación del presidente a dar comienzo a la festividad: "Os invito a un refrigerio y vamos a empezar ya la feria en nuestra Casa de Andalucía, como debe ser".