Johny y Paola, de los primeros en pedir presencialmente la regularización en Baleares: "Queremos un futuro"

Varias decenas de personas migrantes han comenzado a presentar las solicitudes para acogerse al proceso de regularización extraordinario de forma presencial en Baleares con la esperanza de conseguir un contrato de trabajo o garantizar su seguridad y las de sus familias.

Johny y Paola, una pareja de colombianos, han sido unos de los primeros en presentar sus documentos en la oficina de Correos de la calle Constitució de Palma, una de las ocho que se han habilitado en el archipiélago para realizar este trámite.

Él, de 39 años, llegó a Mallorca en noviembre de 2024; ella, de 33, lo hizo un año después acompañada de sus dos hijos menores. Lo que les empujó a abandonar su país, han explicado en declaraciones a Europa Press, fue la situación de violencia en la que se vieron inmersos.

Johny, durante este tiempo, ha trabajando en negro en la construcción y repartiendo pan congelado. Hace unos meses, tras solicitar protección internacional, consiguió un contrato en una empresa de reparto de paquetería. En Colombia era autónomo y conducía un vehículo de transporte de pasajeros (VTC).

Paola, sin embargo, no ha podido trabajar desde que llegó a Mallorca. Es por ello, señala, que una de sus ilusiones si obtiene los papeles --que pedirán por la vía de la unidad familiar-- es "poder obtener un permiso de trabajo".

Su pareja, que ya tiene el contrato de trabajo al que muchos migrantes aspiran, pone el foco en sus dos hijos menores, que esta mañana estaban en la escuela. "La idea es poder trabajar y estudiar, quiero que mis hijos tengan un futuro", ha subrayado.

Indira y Joan

Similar es la historia de Indira y Joan, otra pareja de colombianos que, acompañados de dos de sus tres hijos, ambos menores de edad, también han presentado su solicitud en la principal oficina de Correos de Palma.

La familia llegó hace cuatro años a Mallorca, también huyendo de un contexto de violencia que, en su caso, comportó amenazas de muerte dirigidas a su familia, ha recordado Indira.

Él trabaja sin contrato en un barbería, mientras que ella ha ido encadenando trabajos limpiando hogares o cuidando a personas mayores, también en negro.

Con la regularización de su situación administrativa, que solicitarán tanto por la vía laboral como por la de unidad familiar, esperan dejar atrás unos años en los que han estado en la sombra y han enfrentado dificultades para acceder a determinados servicios o ayudas.

Indira, mientras sus dos niños revolotean alrededor suyo, sitúa entre sus aspiraciones "poder trabajar con contrato y de forma digna, acceder a un piso y tener seguridad para mis hijos".

También han pasado por la oficina de Correos dos mujeres de otros países de América Latina, de África subsahariana o de Asia. Es el caso, por ejemplo, de una mujer china que este lunes ha entregado su documentación.

"Ya está todo listo, ha sido muy fácil y rápido", ha explicado una amiga de esta mujer, quien ha acudido a ayudarla debido a que no habla muy bien el castellano.

Su compañera, ha explicado, llegó a Mallorca hace cerca de dos años y no ha podido trabajar desde entonces, pero espera poder hacerlo una vez regularizada su situación administrativa.

Plena normalidad y los sistemas en funcionamiento

Este lunes ha arrancado el plazo para presentar para presentar las solicitudes para acogerse a la regularización extraordinaria de personas migrantes de forma presencial.

En Baleares son ocho las oficinas de Correos habilitadas en horario de 08.30 a 17.30 horas, cinco de ellas en Palma y una en Calvià, Maó, y Eivissa, respectivamente. También está habilitada la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ubicado en la capital balear, de las 16.00 a las 19.00 horas.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en las primeras 24 horas desde que se abrió el plazo para solicitar cita previa se registraron 19.633 peticiones, que se han comenzado a conceder esta mañana.

En Baleares, según ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el jefe de servicio de la red de oficinas de Correos en el archipiélago, Marcos Sánchez, el número de citas que se han concedido ha variado dependiendo de la sucursal.

En la de la calle Constitució se han dado 22 citas para este lunes, mientras que en la de Maó se han otorgado 16. En otras, de menor tamaño, han sido siete, aunque la actualización de los listados "es una cosa viva y que va cambiando". Sobre las 11.00 horas, ha detallado, ya se habían realizado 15 solicitudes y en ningún caso se han registrado problemas.

"De momento todo el mundo ha venido con la documentación bien preparada. En las primeras horas, plena normalidad, los sistemas funcionan perfectamente", ha celebrado Sánchez, quien ha señalado que también han acudido personas solicitando más información sobre cómo tramitar su solicitud.

En cada una de las ocho oficinas hay entre dos y tres empleados "habilitados y certificados" que se encargan de atender a los migrantes que pretenden acogerse al proceso de regularización, aunque no se descarta la posibilidad de tener que ampliar los recursos.

La oficina de Formentera es uno de los puntos que se está estudiando, aunque todavía está por ver si la de Eivissa "absorbe" la demanda que pueda haber en la menor de las Pitiusas. Las de Manacor e Inca, ha sostenido, también "tendría sentido" que pudieran abrirse.

Dudas sobre la formación

El delegado de CCOO en el sector postal de Baleares, Daniel Bauzá, ha considerado que, pese a que es buena idea de que sea Correos quien se encargue de tramitar buena parte de la solicitudes, no se han adecuado los servicios para atender esta "magnitud" de solicitudes.

"Han escatimado en formación, que se ha dado en el último momento y con opacidad, sin informar a los sindicatos. A parte de esto, tampoco se han reforzado las plantillas para llevar a cabo todo el trabajo que llevará la regularización", ha expuesto.

El sindicalista ha asegurado que desde la empresa pública han garantizado que se contratará más personal "en función de la demanda" y mediante contratos eventuales.

"Pensamos que esto tendría que haber sido antes, no en el último momento", ha sostenido el sindicalista, quien también ha criticado que la formación recibida por determinados trabajadores hayan sido telemática y "a salto de mata".

La organización sindical, en un comunicado, ha criticado la "improvisación" de la empresa y ha reclamado que se refuercen las plantillas al menos en un 30% para atender las citas presenciales para presentar la documentación para la regularización.

Además, CCOO ha considerado que el despliegue realizado en Baleares "evidencia claramente" las limitaciones del modelo adoptado por la empresa. Se han habilitado ocho oficinas en turno de mañana y seis en turno de tarde, pues algunas tienen "relevantes limitaciones horarias".

Esta "escasa" red de oficinas, ha advertido, está concentrando la carga de trabajo, generando sobrecarga en la plantilla, que atiende simultáneamente las regularizaciones y la actividad normal, y alejando el servicio de las personas que lo necesitan.

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El sindicato había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes de toda España, donde se concentra el 85% de la población, pero finalmente solo se han desplegado 350 de turno de mañana y 329 de turno de tarde.