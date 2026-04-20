La izquierda propone un acto institucional en el Parlament por el 40 aniversario de la Ley de Normalización Lingüística

El PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han registrado este lunes en el Parlament una solicitud dirigida a la Mesa para que acuerde la celebración de un acto institucional con motivo del 40 aniversario de la Ley de Normalización Lingüística, que se conmemorará el próximo 29 de abril. La iniciativa plantea organizar un acto en la Cámara autonómica con la participación de representantes de la sociedad civil, académica y política, con el objetivo de "poner en valor la vigencia de la norma y reafirmar el compromiso institucional con la defensa y promoción de la lengua catalana".

Las cuatro formaciones firmantes subrayan que la aprobación de la Ley 3/1986, de 29 de abril, fue posible gracias a un "amplio consenso político y social en los inicios de nuestra autonomía", y destacan que desde entonces se ha convertido en "la columna vertebral de la recuperación de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, en todos los ámbitos de la vida pública y administrativa".

En el texto registrado, los grupos también defienden que la norma fue más allá de un trámite legislativo y supuso "un acto de justicia histórica y un compromiso colectivo con nuestra identidad". En este sentido, señalan que durante estas cuatro décadas ha sido "una herramienta de conocimiento y defensa" que ha permitido a distintas generaciones "recuperar el derecho a conocer y usar su lengua, garantizando su supervivencia y prestigio".

Asimismo, las formaciones destacan el papel cohesionador de la ley y rechazan que haya sido un elemento de división. "Lejos de ser un elemento de confrontación, la ley ha actuado como una herramienta conciliadora, vertebrando una sociedad plural bajo el principio del respeto y la convivencia entre lenguas", apuntan. Por último, la propuesta incide en la función de la norma como garantía de derechos lingüísticos y sostiene que ha contribuido a acercar la administración a la ciudadanía, asegurando que las instituciones "sean un reflejo de la realidad lingüística de la calle".

Acto en la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) conmemorará el próximo lunes 27 de abril el 40 aniversario de la Ley 3/1986, de normalización lingüística, en un contexto en el que el debate sobre el papel del catalán ha regresado al centro de la agenda política. La jornada, prevista a partir de las 15.30 horas en la sala de actos del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, reunirá a expertos del ámbito académico, jurídico y educativo para analizar el alcance de una norma que marcó un punto de inflexión en la política lingüística de la comunidad.

El programa incluirá un ciclo de conferencias con la participación del catedrático emérito de Filología Catalana Joan Miralles, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB, Fernando Socías, la directora del Àmbit de Formació i Foment del CPNL de Catalunya, Marina Massaguer, y el inspector de educación jubilado Miquel Sbert, quienes abordarán la evolución jurídica, educativa y social de la ley, así como sus tensiones actuales. La jornada se completará con una mesa redonda en la que intervendrán el presidente de la Sección Filológica del Institut d’Estudis Catalans (IEC), Nicolau Dols, el catedrático Miquel Oliver, el jurista Lluís Segura y la profesora Maria del Mar Vanrell, en un debate centrado en los retos presentes de la política lingüística en Baleares.