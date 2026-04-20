El grupo musical CREE abarrota el Trui Teatre de jóvenes católicos

El grupo católico CREE volvió a llenar el Trui Teatre el pasado 18 de abril, llegando a reunir a 1.500 creyentes. Allí presentaron su nuevo musical 'Confía', pudiendo llenar el teatro y emocionar al público, que acabó uniéndose y cantando junto al grupo.

Durante el espectáculo, CREE combinaba canciones en directo con una puesta en escena muy cuidada, logrando el aplauso continuado de los asistentes y una ovación final que reflejaba la intensidad con la que estos viveron el musical. Con este proyecto, la banda pretende transmitir un mensaje a los espectadores: la necesidad de confiar a pesar de las dificultades.

"Ver el teatro lleno y a la gente en pie al final es algo que nos sobrepasa", explican desde CREE, orgullosos de haber conectado con el público. Según afirman, "nuestra intención es compartir lo que hemos vivido y cómo la confianza en Dios transforma". Gracias a este éxito musical, el mensaje lanzado por CREE sigue resonando con fuerza entre los jóvenes católicos.

Música pop católica

CREE es un grupo de música pop católica, nacido en Palma, que pretende crear canciones y textos que ayuden a conocer a Jesús y a fortalecer la fe de los oyentes. Es conocido por su capacidad de crear música para transmitir mensajes de fe, amor y perdón. Esta banda ha logrado agotar entradas en muchos de sus últimos conciertos, como el último celebrado en el Centro Penitenciario de Palma el pasado 11 de enero.

Tampoco es la primera vez que CREE logra llenar el Trui Teatre, pues ya lo hicieron hace 2 años, en el musical de San José. Esta obra consistía en lograr una evangelización masiva de la figura de San José, y logró atraer a más de 1.300 personas. Dos años después, el grupo ha sabido mantener el número de oyentes, gracias a la combinación entre luces, fe y música.