El Gobierno de España pide a los ayuntamientos de Baleares que adapten sus recursos para hacer frente a la regularización de inmigrantes

El Gobierno de España pide a los ayuntamientos de Baleares que adapten sus recursos y sean "parte de la solución" en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Así lo ha expresado esta mañana el delegado del Ejecutivo Central en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, reclamando que las administraciones locales refuercen y adapten sus servicios a la hora de emitir el informe de vulnerabilidad, clave en el proceso y que ha generado largas colas en estos primeros días. Así, Badal acusa a los ayuntamientos del PP de querer transmitir una sensación de caos para boicotear todo el proceso.

"Tiene todo el sentido que las administraciones sean flexibles y adapten sus recursos. Algunos ayuntamientos lo están haciendo a través de la reestructuración de su capacidad de respuesta para ofrecer su servicio a la hora de expedir el informe de vulnerabilidad. Los ayuntamientos pueden dar servicio y ser parte de la solución o intentar poner palos en las ruedas en este proceso. El PP quiere criminalizar la inmigración siguiendo los postulados de la extrema derecha", señala Rodríguez Badal.

En este sentido, destaca que el Gobierno Central ha elaborado "un sistema eficaz y eficiente" respecto al proceso de regularización, habilitando oficinas de Correos y "fortaleciendo los sistemas de extranjería" en Baleares. "El Gobierno de España está actuando dentro de sus competencias pero el informe de vulnerabilidad los tienen que emitir las administraciones locales", argumenta Badal.

"No hay caos"

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro, ha señalado que "lejos de ese caos al que aludían las administraciones del PP", hoy que es el primer día para pedir de forma presencial la regularización "ha transcurrido con tranquilidad". En cifras, Castro detalla que en la jornada de hoy se han solicitado 44 citas previas en la Seguridad Social y en la Oficina de Correos 88 citas.

Proceso telemático

Por otro lado, Rodríguez Badal ha hecho un llamamiento al uso telemático por encima del presencial en este procedimiento por parte de los interesados. "Es más eficaz, eficiente, cómodo para todos y dará mayor tranquilidad", expresa el delegado del Gobierno, insistiendo en que el proceso presencial también dará solución a todas las solicitudes que se presenten.

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En cuanto a los plazos, el representante del Ejecutivo Central recalca que las personas que buscan regularizar su situación tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. "Entendiendo la ansiedad o la inquietud de la situación, lanzo un mensaje de tranquilidad de que no existen cupos y que el plazo finaliza el 30 de junio con los mismos derechos", afirma Badal.