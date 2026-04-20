La educación 0-3 de Baleares clama contra la precariedad: los sindicatos inician un ciclo de movilizaciones ante el bloqueo al convenio autonómico

La paciencia de las trabajadoras de las escoletes de Baleares se ha agotado. Tras meses de desaires por parte de las patronales del sector los sindicatos CCOO, UGT y STEI han convocado un calendario de movilizaciones para exigir la negociación "inmediata" de un convenio colectivo autonómico que "dignifique la etapa educativa de 0 a 3 años" y ponga fin a una precariedad estructural que definen como "insostenible".

El conflicto se remonta al pasado mes de diciembre, cuando las patronales FEIPIMEB y CECEIB decidieron no presentarse a la mesa negociadora que "ellas mismas se habían comprometido a constituir en julio de 2025", han recordado los sindicatos este lunes en rueda de prensa. Aquel acuerdo inicial, firmado para resolver el conflicto de las escoletes de gestión indirecta de Palma, incluía la hoja de ruta para normalizar las condiciones laborales de todo el archipiélago. Sin embargo, el cambio de rumbo de las patronales, que parece ser ahora sostienen que el convenio estatal es suficiente, ha sido calificado por los representantes sindicales como una "falta de respeto inaceptable".

Sector feminizado bajo el yugo de la precariedad

Durante la rueda de prensa para anunciar las protestas, Pepa Ramis, de CCOO Ensenyament, ha denunciado la grave fragmentación salarial que sufre el sector. Según ha explicado, en las islas conviven hasta siete tablas retributivas diferentes para un mismo trabajo. "Es una realidad inaceptable que dentro del mismo sector y territorio haya trabajadoras con diferencias salariales de miles de euros al año", ha señalado Ramis, subrayando que la mayoría se rige por un convenio estatal que "apenas roza el salario mínimo".

La precariedad no solo se mide en euros, sino también en la falta de reconocimiento de la labor docente. "Son 39 horas de dedicación directa a los niños, sin ni una hora para dedicar a las familias, gestionando burocracia y preparando materiales pedagógicos sin reconocimiento", ha lamentado Ramis. Por su parte, Sandra Serra, vocal de enseñanza concertada del STEI, ha puesto el foco en la vulnerabilidad de una profesión altamente feminizada. "Queremos que las trabajadoras tengan el mismo reconocimiento profesional que el resto de trabajadores del sector. Mujer y pobreza son dos palabras que siempre van relacionadas y queremos que esto se acabe", ha afirmado con rotundidad.

El plantón que encendió la mecha

La indignación sindical se ha intensificado al recordar el bloqueo del pasado diciembre. Azahar Tortonda, de UGT, ha recordado que, "cuando existe voluntad, los acuerdos son posibles", como se demostró el verano pasado, ha apuntado. Ante la negativa de FEIPIMEB y CECEIB a sentarse a negociar, los sindicatos han hecho un llamamiento a toda la sociedad para que participe en las próximas protestas. "Son primordiales para promover un convenio digno", ha enfatizado Tortonda.

Los representantes sindicales también han exigido una mayor implicación de la Administración autonómica. Denuncian que, aunque el Govern presume de una "gran apuesta" por el 0-3, los recursos económicos se quedan en las patronales sin traducirse en una mejora real para las plantillas. "Pedimos a la Conselleria de Eduación que se implique en este conflicto", ha reclamado Ramis, quien ha recordado que la precariedad obliga a muchas profesionales a abandonar el sector.

Calendario de protestas

Las movilizaciones comenzarán el 27 de abril a las 18.00 horas frente a la sede de la patronal CECEIB en Palma, en la calle Foners, 1. La protesta continuará el 4 de mayo, a la misma hora, ante la sede de PIMEM, en Camí Vell de Bunyola, 37B. Finalmente, el 11 de mayo, y también a las 18 horas, los sindicatos han convocado a todo el sector en la plaza de España de Palma para hacer visible una demanda que, aseguran, "no hará más que intensificarse si no hay una respuesta real".

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"Estas movilizaciones son solo el principio", ha advertido Serra. El objetivo final es alcanzar un marco laboral propio que "asegure la igualdad de condiciones entre todas las islas y que, al mismo tiempo, garantice un servicio educativo de calidad", profundizan los sindicatos, que aclaran que "en juego no está solo el salario de cerca de 1.200 profesionales, sino la dignificación de una etapa clave para el desarrollo de los niños en Baleares".