La Audiencia de Palma absuelve al doctor Alguersuari de administración desleal al retirar los cargos la fiscalía

La Audiencia de Palma ha absuelto esta mañana al doctor Juan Alguersuari, el histórico propietario de la clínica Juaneda, de un delito de administración desleal después de que la fiscalía haya retirado los cargos contra él.

El ministerio público inicialmente reclamaba para él una pena de cuatro años y tres meses de prisión, una elevada multa y una indemnización de más de dos millones de euros por administración desleal en concurso con falsedad en documento mercantil, si bien hoy ha retirado la acusación después de que la parte querellante, la acusación particular, hiciera lo mismo con anterioridad al haber alcanzado un acuerdo con el médico por el que se pone de manifiesto que no se ha producido ningún perjuicio económico ni irregularidad con la facturación por los servicios prestados en los pasados años, por lo que no existe ningún hecho delictivo.

El doctor Alguersuari se ha ratificado ante el tribunal de la Sección Primera en un escrito de fecha 4 de diciembre de 2025 que fue firmado por la acusación particular y la defensa y que supone su exculpación. Según ha detallado el fiscal en el trámite de informes, se trata de dos documentos en los que se indica que las partes han llevado a cabo “un pase de cuentas” entre entidades y no se ha producido perjuicio económico y, además, han verificado que la facturación sí se corresponde con trabajos y servicios médicos y derivación de pacientes prestados todos por el acusado.

“Estos documentos desarbolan la acusación”, ha reconocido el fiscal ante la Sala. “Si yo tengo estos dos documentos firmados no puedo mantener la acusación”, ha asegurado.

Además de este escrito exculpatorio del doctor Alguersuari, la acusación particular, que inició las pesquisas al interponer una querella hace más de diez años, se ha apartado del procedimiento judicial. “La acusación particular acepta que ha habido discrepancias de carácter empresarial, discrepancias por la gestión empresarial”, pero no es una cuestión de trascendencia penal, ha señalado el representante del ministerio público.

“La acusación particular y la defensa firmaron estos documentos que desarman la acusación”, ha añadido el fiscal, en referencia al escrito del pasado 4 de diciembre de 2025. Por tanto, al no haber prueba, ha renunciado a interrogar a Alguersuari y ha retirado los cargos contra él. La vista oral celebrada en la Audiencia Provincial ha sido muy breve.

El presidente de la Sección Primera, después de que hayan retirado la acusación, ha procedido a dictar sentencia in voce y ha absuelto al doctor Alguersuari de administración desleal en concurso con falsedad documental. El fallo absolutorio ya es firme porque las partes personadas han anunciado que no van a recurrirlo.

Años de facturación

En un primer momento, el médico y también consejero delegado de Servicios Integrales de Sanidad SL estaba acusado de girar de manera sistemática facturas desde 2004 a 2017, como administrador único de la sociedad patrimonial Southinvest SL, por servicios médicos y derivación de pacientes a los hospitales de la red asistencia Juaneda que no respondían a la realidad porque la mercantil Southinvest SL carecía de infraestructura y personal necesario para la realización de servicio alguno, según el ministerio público. Además, esta empresa era una sociedad meramente patrimonial sin actividad económica real entre 2008 y 2017, según el escrito inicial de fiscalía, por lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de más de dos millones de euros a Servicios Integrales de Sanidad SL a lo largo de los años.

Hace escasos meses, en diciembre de 2025, la acusación particular y la defensa llegaron a un acuerdo por el que se concluía que no existía perjuicio económico tras haber hecho un pase de cuentas entre entidades. Además, se había verificado que la facturación presentada por el doctor a lo largo de los últimos años sí que correspondía con los trabajos, servicios médicos y derivación de pacientes llevados a cabo por Alguersuari. Por todo ello, el facultativo ha sido hoy exonerado.