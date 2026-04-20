La Aemet avisa de la llegada de calima a Mallorca en una semana con máximas de hasta 28 grados

La inestabilidad que azotará buena parte del territorio peninsular durante los próximos días pasará de largo en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa una semana de notable tranquilidad, dominada por los cielos despejados y temperaturas por encima de los 27 grados.

Además, la Aemet advierte de que la formación la formación de una baja al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical, que impulsará la calima hacia Baleares y dejará polvo en suspensión en Mallorca a mediados de semana.

Arranque de semana despejado y sin sobresaltos

Durante la jornada del lunes, los cielos se mantendrán prácticamente poco nuboso o despejado, surcados apenas por algunas nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con máximas de hasta 28 grados y mínimas de 11.

El viento soplará flojo de componente sur, y dará paso a las habituales brisas costeras en las horas centrales.

El escenario meteorológico del martes será prácticamente igual. Los cielos se mantendrán despejados durante toda la mañana, si bien los intervalos de nubes altas irán ganando algo de presencia a partir de la tarde. Los termómetros continuarán estables y el viento, de componente este, dejará brisas diurnas.

Durante esta jornada, la lengua de polvo en suspensión comience su paulatino ascenso desde el sur peninsular hacia Baleares.

Polvo en suspensión y cielos turbios

El ecuador de la semana marcará el principal cambio de guion en el tiempo de Mallorca. Según los datos de la Aemet, el miércoles se hará patente en la isla una ligera capa de polvo en suspensión.

Este fenómeno oscurecerá levemente el cielo, dejando esa característica atmósfera turbia. A nivel térmico, la jornada podría registrar un ligero ascenso en las temperaturas máximas, propiciando un ambiente ligeramente más cálido, siempre bajo la influencia de vientos flojos de componente este y el refresco de las brisas en el litoral.

Estabilidad

De cara al jueves, la incertidumbre general que domina los modelos predictivos a nivel nacional apenas afectará a la isla, que mantendrá su estabilidad. El cielo lucirá intervalos de nubes medias y altas.

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