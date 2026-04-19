Marzo se cierra con un aumento en el despido de fijos discontinuos de Mallorca

El pasado mes de marzo se cerró con un apreciable aumento en los casos de despidos de fijos discontinuos, según subraya el secretario general de UGT-Hostelería, José García Relucio, algo que se achaca a que algunas de estas personas no han cumplido las expectativas que se habían puesto sobre ellas durante la temporada de 2025, pero también a represalias hacia empleados que durante el pasado año «no fueron dóciles» al negarse a renunciar a días de libranza o asumir prolongaciones de jornada.

El dirigente de UGT señala que el crecimiento en la cifra de fijos discontinuos que no han sido llamados para iniciar la temporada y que han sido despedidos por sus empresas suele darse entre el colectivo que antes de la última reforma laboral solo disponían de contratos eventuales y que posteriormente pasaron a ser fijos discontinuos.

Entre uno y tres años de antigüedad

En la mayoría de estas situaciones, son personas que solo llevaban en la empresa entre uno de tres años, lo que permite que la indemnización que reciben por su despido sea baja, añade.

José García Relucio, secretario general de UGT-Hostelería en las islas / B. Ramón

En el caso de aquellos que son despedidos este año tras haber trabajado solo durante 2025, se apunta que se puede tratar de individuos que no han cubierto las expectativas que se habían depositado sobre ellos, pero una vez superado el segundo ejercicio en la empresa, García Relucio señala que la mayoría se centra en personas «que no han sido dóciles» y que se han negado a renunciar a días de libranza semanal o no han querido prolongar su jornada, e incluso apunta situaciones de asalariados que han pasado por una incapacidad transitoria en pleno verano.

Rotación en las empresas

Desde UGT se critican este tipo de situaciones, que se saldan con el pago de la correspondiente indemnización, aunque se apunta que una gran parte de los afectados terminan encontrando un empleo en otra empresa ante la necesidad de mano de obra existente.

Por contra, José García Relucio subraya como factor positivo el elevado nivel de llamamientos de este año para la reincorporación de los fijos discontinuos que mantienen sus puestos de trabajo, que se acerca ya al 100%.

Según el dirigente de UGT, todo apunta a que 2026 se va a cerrar con incremento de la cifra de turistas que llegan a las islas y del gasto que realizan.