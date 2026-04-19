Las discotecas de Mallorca inician la temporada turística «bastante mejor de lo que esperábamos»

«La temporada turística ha empezado bastante mejor de lo que esperábamos», afirma el presidente de la asociación en la que se agrupan las empresas de ocio nocturno de Mallorca (Abone), Miguel Pérez-Marsá.

Las pesimistas previsiones que el sector manejaba hace dos meses, según reconoce, generadas por los problemas de las economías alemana y británica, a lo que se sumó la guerra de Irán en marzo, al final se han visto diluidas por una afluencia de clientes durante la reapertura de Semana Santa que se sitúa en niveles similares a los del pasado año y que ahora permite afrontar el verano con mayores dosis de optimismo.

Las primeras señales apuntan a que el citado conflicto bélico en Oriente Medio no está teniendo un impacto negativo sobre la actividad turística de la isla, lo que supone que las discotecas se suman a la valoración hecha en el mismo sentido por representantes de los yates de alquiler, de la restauración y del comercio.

Pérez-Marsá poner en valor que el retorno a la actividad de fin de semana de muchos de estos centros de ocio nocturno se está saldando con una buena afluencia de clientes, y reconoce que «aunque abril dista mucho de ser un mes estrella para nosotros, debido a que el turismo que llega en estas fechas no tiene el perfil del usuario de nuestras instalaciones, sí estamos detectando una apreciable llegada de visitantes en zonas como Platja de Palma o Magaluf, lo que nos permite ser optimistas» de cara a los meses de verano.

El ocio nocturno ha dejado atrás el pesimismo de hace dos meses / Abone

El transporte aéreo

La incertidumbre, sin embargo, se mantiene en torno a lo que se considera un elemento clave a la hora de sufrir algún freno en la arribada de clientes, como es el precio de los carburantes, y más concretamente, de las tarifas del transporte aéreo, una apreciación que también ha sido expuesta por el presidente de la asociación de chárter náutico vinculada a la patronal Apeam, José María Jiménez.

Este aspecto se destaca como fundamental a la hora de que algunos ciudadanos extranjeros decidan pasar las vacaciones en su país o desplazarse hasta Mallorca, pero se admite que de momento todo apunta a un verano similar al de 2025, que recibe la calificación de «bueno» por el representante de las discotecas mallorquinas. En cualquier caso, añade que «si se encarecen los vuelos, sufriremos».

Hay que tener en cuenta que la clientela de este sector es fundamentalmente joven, que es la que llega a la isla durante los meses estivales, de ahí la importancia que esta tiene para el ocio nocturno.

Frente a la incertidumbre que se genera respecto a la evolución de las tarifas aéreas, hay un factor que refuerza el producto turístico mallorquín, y es su lejanía de la zona de conflicto y el hecho de que esté perjudicando a otros destinos competidores. Sobre este último punto, el presidente de Abone indica que la demanda para viajar no solo se está viendo perjudicada en el caso de los países más próximos a Irán, sino también para aquellos lugares a los que para llegar había que hacer escala en los anteriores, favoreciendo las opciones que el Mediterráneo Occidental ofrece como destino vacacional.

Eso hace que las previsiones sean optimistas no solo en las zonas de la isla que han estado funcionando bien durante las pasadas temporadas, sino incluso en aquellas que han padecido serios problemas, como el Paseo Marítimo de Palma.

Miguel Pérez-Marsá, presidente de Abone / M. Mielniezuk

La planificación no cambia

Aunque se insiste en ese optimismo tras los resultados de la Semana Santa, se admite también que el sector no va a modificar los planes de apertura que ya tenía, con una concentración de su actividad durante los meses de verano y sin buscar un alargamiento de la temporada alta. De este modo, se espera un alza de la clientela, pero dentro del periodo ya panificado.

En la zona más activa de la isla, como es la Platja de Palma, ya hay establecimientos que abren cada día pero otros siguen limitando su oferta a los fines de semana, aunque para mayo se espera que ese ritmo diario pase a ser mayoritario.

Hay que tener en cuenta que hace tiempo que este lugar presenta una situación de privilegio, ayudada por la creciente estrategia hotelera de la zona de ampliar la temporada.

En el resto del litoral, el ritmo de las reaperturas está siendo inferior, y aunque hay establecimientos que ya tienen actividad de fin de semana, en otros se espera a que la temporada esté más avanzada.

Por ello, se estima que habrá que esperar a mayo para que la apertura durante los fines de semana sea mayoritaria, y a junio para que pase a tener un carácter diario con carácter generalizado.

A partir de mediados de septiembre se prevé volver a limitar la actividad a los fines de semana, para ya en octubre quedar reducida a algunos días sueltos, siempre con la Platja de Palma como excepción.