Prohens y Galmés empiezan a moverse en clave electoral tras el XIV Congreso del PP de Mallorca: "Necesitamos mayorías más amplias"

El Partido Popular balear ya empieza a moverse en clave electoral. En el XIV Congreso Insular de los populares de Mallorca celebrado este mediodía en Inca, donde Llorenç Galmés ha sido elegido líder del PP de la isla con un 99,8% de los votos a favor, los principales líderes políticos del partido han lanzado varios mensajes a los suyos pensando ya en las próximas elecciones de 2027. Marga Prohens, presidenta del Govern, después de haber pedido a sus militantes que activasen el "modo electoral" en el Congreso de la Junta Territorial de Palma celebrado hace un mes, hoy ha reconocido que el partido "necesita más gente" para conseguir "mayorías más amplias", animando a los presentes a "ir a por más" de cara a los próximos comicios. Galmés, por su parte, ha situado al PP como el "voto útil" para los votantes que deseen gobiernos estables, centrado y capaces de resolver problemas frente a "populismos que solo generan división sin soluciones efectivas".

Prohens, quien ha estado a punto de no poder asistir al acto tras sufrir hasta dos cancelaciones en vuelos que debían trasladarla de Ibiza a Mallorca tras el Congreso que los populares celebraron ayer en la isla vecina, ha arropado a Galmés en su gran día junto a la plana mayor del partido y acompañada de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular. "Llorenç no descansa, no duerme si hace falta. Es el alcalde de alcaldes y, por eso, ahora el Consell es el ayuntamiento de los ayuntamientos", ha celebrado la presidenta tras la reelección de Galmés, que ha recibido un apoyo prácticamente unánime por parte de los afiliados: un 99,8% de los votos a favor y un 0,2% en blanco.

Durante su discurso, en el que ha ido alternando entre el catalán y el castellano para facilitar la comprensión de Tellado, la presidenta se ha vuelto a mostrar muy crítica con el proceso de regularización masiva de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno central, asegurando que no hará más que "alentar el 'efecto llamada'" y tensionar todavía más los servicios públicos de las islas. "Este proceso no ha tenido en cuenta la presión que supondrá para los servicios públicos, sin más recursos para hacer frente a las miles de tarjetas sanitarias que deberemos expedir", ha dicho Prohens.

En este sentido, también se ha referido a la sobrepoblación de la isla y ha situado el reto demográfico como una de sus mayores preocupaciones en la actualidad: "En los últimos 25 años hemos crecido en 200.000 habitantes. Desde que gobernamos, hemos expedido ya más de 40.000 tarjetas sanitarias. Esto es del todo insostenible, pero sobre todo es un debate que exige cabeza, reflexión, prudencia y acción, no populismos ni demagogias".

Sobre la crisis de la vivienda, la presidenta ha reconocido que es un tema que "nos quita el sueño", manteniendo su línea de acción en crear vivienda "para la gente de aquí". "Nos queda mucho trabajo, pero no dormiremos hasta solucionarlo", ha asegurado.

Prohens, al término de su intervención, se ha referido al reciente intento de soborno que sufrió la directora general de Costas tras recibir una caja de bombones de un empresario con 20.000 euros en su interior: "Cuando alguien de los míos recibe un sobre, ese sobre va a la Policía Nacional. En cambio, los que recibía el PSOE iban en bolsas de viaje a Ferraz". Con ironía, y en un escenario escogido con intención -Inca, tierra natal de Francina Armengol-, la líder del PP balear ha dejado un pequeño recado a la presidenta del Congreso de los Diputados: "Mira Tellado, Llorenç y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, pero si recibiera un mensaje que pusiera 'Cariño mío' o 'Qué jodida eres', ¡se me caería el móvi!".

"Nos jugamos mucho"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha mostrado eufórico tras su reelección y ha agradecido a los miembros del partido y a Tellado "todo lo que hacéis por Mallorca, por Baleares y por España". El líder de los populares de la isla ha recordado a los suyos que "estamos solo a un año de las elecciones" y les ha pedido que, pese a "estar en una situación más favorable que en 2023", no se confíen porque "nos jugamos mucho".

Galmés ha repasado durante su intervención varias de las medidas aplicadas por su gobierno durante esta legislatura como la reducción de las listas de espera de la ITV, la disminución en un 10% de la tarifa de residuos o el récord en inversiones de la institución insular. El presidente del Consell ha puesto en valor los avances en materia de movilidad que han impulsado en los últimos tres años y ha reivindicado la ley de limitación de entrada de vehículos pese a no estar lista todavía más de dos años después de haber prometido su aprobación. Sobre el carril bus-VAO, ha obviado los litigios que a día de hoy mantiene con la DGT y ha defendido que, mientras él gobierne, "esa chapuza no volverá a existir".

También se ha referido a las consecuencias económicas que la guerra en Irán está dejando en la isla y, pese a no haber aprobado todavía el grueso del escudo social que anunció durante el Debate de Política General, ha puesto el acento en la "respuesta rápida y urgente ante la escalada de precios" que ha tenido la institución insular. "El turismo se convierte más que nunca en un muro de contención. Vuelve a ser parte de la solución y no del problema", ha dicho, prácticamente parafraseando las declaraciones que el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha dejado en una reciente entrevista con este diario.

Por último, Galmés se ha referido a la crisis migratoria que sufre Mallorca y ha asegurado que su gobierno no se quedará "de brazos cruzados" y seguirá "combatiendo a las mafias" que tras a migrantes en patera hasta las costas de Baleares. "Nuestro sistema de protección ha llegado a su límite", ha lamentado.